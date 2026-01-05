Secciones
LA GACETA
DeportesSan Martín de Tucumán

Ezequiel Parnisari ya firmó y es nuevo refuerzo de San Martín de Tucumán

El zaguero central de 35 años quedó oficialmente vinculado a la institución tras su llegada a la provincia y se suma al plantel como un jugador clave para reforzar la última línea en la temporada 2026.

JERARQUÍA. Ezequiel Parnisari posa con la camiseta de San Martín luego de cerrar su vínculo y convertirse en una de las incorporaciones más experimentadas del plantel. JERARQUÍA. Ezequiel Parnisari posa con la camiseta de San Martín luego de cerrar su vínculo y convertirse en una de las incorporaciones más experimentadas del plantel. Prensa CASM
Hace 2 Hs

San Martín continúa reforzando su plantel y, a minutos de anunciar el regreso de Lucas Diarte y la llegada de Víctor Salazar, oficializó a su quinto refuerzo para la temporada. Se trata de Ezequiel Parnisari, defensor central de 35 años, que firmó su contrato y quedó formalmente vinculado a la institución.

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales de San Martín de Tucumán, con un mensaje que destacó su apodo y jerarquía. “Un ‘Vikingo’ en Ciudadela”, se leía. El zaguero llega proveniente de San Miguel y se convierte en una de las incorporaciones fuertes del mercado para el “Santo”.

La oficialización se produjo luego de que el jugador arribara a Tucumán y mantuviera los primeros contactos formales con la estructura del club en el complejo “Natalio Mirkin”. Allí saludó a viejos conocidos y aguardó la resolución administrativa y médica que finalmente permitió cerrar su incorporación.

Parnisari fue un pedido expreso del cuerpo técnico para reforzar la última línea. Con recorrido en el ascenso y en Primera División, su llegada apunta a sumar experiencia, presencia física y liderazgo defensivo en un sector considerado clave para el armado del equipo.

Formado en Estudiantes de San Luis y con debut en Primera en Olimpo, el defensor construyó una extensa carrera en el fútbol argentino e internacional. Logró ascensos con Olimpo, Aldosivi e Instituto, y también tuvo pasos por Agropecuario y Unión La Calera. En la última temporada disputó 31 partidos con San Miguel.

Además de sus números, en San Martín valoran su perfil competitivo y su compromiso con el entrenamiento, un rasgo que marcó distintos momentos de su carrera y que encaja con la exigencia de torneos largos como la Primera Nacional. También cuenta con conocimiento previo del vestuario, tras haber compartido plantel en otras etapas con jugadores que hoy integran el equipo.

Con la firma ya concretada, la planificación deportiva contempla una integración inmediata al trabajo diario bajo las órdenes de Andrés Yllana, con el objetivo de que el defensor se ponga rápidamente a tono con el grupo. Así, San Martín suma jerarquía y recorrido en defensa y continúa delineando un plantel que ya empieza a tomar forma de cara a la temporada 2026.

Temas TucumánPrimera NacionalLucas DiarteVíctor SalazarSan MartínAndrés Yllana
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Por la falta de regulación, crece el millonario negocio del comercio de la hoja de coca
1

Por la falta de regulación, crece el millonario negocio del comercio de la hoja de coca

Las primeras mujeres del Gymnasium y el precio de romper una tradición
2

Las primeras mujeres del Gymnasium y el precio de romper una tradición

Nosotros estamos a cargo: Trump posterga las elecciones en Venezuela y advierte a Petro que no le queda mucho tiempo
3

"Nosotros estamos a cargo": Trump posterga las elecciones en Venezuela y advierte a Petro que "no le queda mucho tiempo"

Pulga Rodríguez, sin lugar en Colón y con licencia prolongada: ¿podría cerrar su carrera en Tucumán?
4

"Pulga" Rodríguez, sin lugar en Colón y con licencia prolongada: ¿podría cerrar su carrera en Tucumán?

El día en el que la AFA perdió el blindaje y se puso fin al pacto de tolerancia
5

El día en el que la AFA perdió el blindaje y se puso fin al pacto de tolerancia

El refuerzo que Yllana pidió ya llegó a Tucumán para sellar su vínculo con San Martín
6

El refuerzo que Yllana pidió ya llegó a Tucumán para sellar su vínculo con San Martín

Más Noticias
“Todos quieren venir a jugar a San Martín”: Darío Sand destacó el peso de La Ciudadela y del hincha

“Todos quieren venir a jugar a San Martín”: Darío Sand destacó el peso de La Ciudadela y del hincha

El refuerzo que Yllana pidió ya llegó a Tucumán para sellar su vínculo con San Martín

El refuerzo que Yllana pidió ya llegó a Tucumán para sellar su vínculo con San Martín

Escándalo en la AFA: movimientos urgentes en empresas del entorno de Pablo Toviggino

Escándalo en la AFA: movimientos urgentes en empresas del entorno de Pablo Toviggino

Así es la lujosa casa rodante de Flavio Mendoza donde vive con su hijo

Así es la lujosa casa rodante de Flavio Mendoza donde vive con su hijo

Pulga Rodríguez, sin lugar en Colón y con licencia prolongada: ¿podría cerrar su carrera en Tucumán?

"Pulga" Rodríguez, sin lugar en Colón y con licencia prolongada: ¿podría cerrar su carrera en Tucumán?

Tiene 14 años, su madre es argentina y no usa revés: la historia del chico que asombra al tenis europeo

Tiene 14 años, su madre es argentina y no usa revés: la historia del chico que asombra al tenis europeo

Nosotros estamos a cargo: Trump posterga las elecciones en Venezuela y advierte a Petro que no le queda mucho tiempo

"Nosotros estamos a cargo": Trump posterga las elecciones en Venezuela y advierte a Petro que "no le queda mucho tiempo"

Por la falta de regulación, crece el millonario negocio del comercio de la hoja de coca

Por la falta de regulación, crece el millonario negocio del comercio de la hoja de coca

Comentarios