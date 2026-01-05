Ezequiel Parnisari ya firmó y es nuevo refuerzo de San Martín de Tucumán

San Martín continúa reforzando su plantel y, a minutos de anunciar el regreso de Lucas Diarte y la llegada de Víctor Salazar, oficializó a su quinto refuerzo para la temporada. Se trata de Ezequiel Parnisari, defensor central de 35 años, que firmó su contrato y quedó formalmente vinculado a la institución.
El anuncio fue realizado a través de las redes sociales de San Martín de Tucumán, con un mensaje que destacó su apodo y jerarquía. “Un ‘Vikingo’ en Ciudadela”, se leía. El zaguero llega proveniente de San Miguel y se convierte en una de las incorporaciones fuertes del mercado para el “Santo”.
La oficialización se produjo luego de que el jugador arribara a Tucumán y mantuviera los primeros contactos formales con la estructura del club en el complejo “Natalio Mirkin”. Allí saludó a viejos conocidos y aguardó la resolución administrativa y médica que finalmente permitió cerrar su incorporación.
Parnisari fue un pedido expreso del cuerpo técnico para reforzar la última línea. Con recorrido en el ascenso y en Primera División, su llegada apunta a sumar experiencia, presencia física y liderazgo defensivo en un sector considerado clave para el armado del equipo.
Formado en Estudiantes de San Luis y con debut en Primera en Olimpo, el defensor construyó una extensa carrera en el fútbol argentino e internacional. Logró ascensos con Olimpo, Aldosivi e Instituto, y también tuvo pasos por Agropecuario y Unión La Calera. En la última temporada disputó 31 partidos con San Miguel.
Además de sus números, en San Martín valoran su perfil competitivo y su compromiso con el entrenamiento, un rasgo que marcó distintos momentos de su carrera y que encaja con la exigencia de torneos largos como la Primera Nacional. También cuenta con conocimiento previo del vestuario, tras haber compartido plantel en otras etapas con jugadores que hoy integran el equipo.
Con la firma ya concretada, la planificación deportiva contempla una integración inmediata al trabajo diario bajo las órdenes de Andrés Yllana, con el objetivo de que el defensor se ponga rápidamente a tono con el grupo. Así, San Martín suma jerarquía y recorrido en defensa y continúa delineando un plantel que ya empieza a tomar forma de cara a la temporada 2026.