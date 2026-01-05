Ezequiel Parnisari ya firmó y es nuevo refuerzo de San Martín de Tucumán

Con la firma ya concretada, la planificación deportiva contempla una integración inmediata al trabajo diario bajo las órdenes de Andrés Yllana, con el objetivo de que el defensor se ponga rápidamente a tono con el grupo. Así, San Martín suma jerarquía y recorrido en defensa y continúa delineando un plantel que ya empieza a tomar forma de cara a la temporada 2026.