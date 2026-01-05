Boca Juniors confirmó los dos amistosos internacionales que jugará en la pretemporada 2026

Cuatro días más tarde, el domingo 18 de enero, Boca volverá a salir a escena ante Nacional, esta vez en el Estadio Único de San Nicolás. Será una cancha conocida para el “Xeneize”, que ya la utilizó en la última pretemporada, y un rival con antecedentes recientes ya que el último cruce entre ambos fue en la Copa Libertadores 2023, cuando Boca avanzó por penales tras un global igualado.