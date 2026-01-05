Boca Juniors confirmó los dos amistosos internacionales que jugará en la pretemporada 2026

Mientras avanza con los primeros días de trabajo en el predio de Ezeiza, Boca Juniors terminó de definir su hoja de ruta para el verano. El equipo afrontará dos amistosos internacionales como parte de la preparación para una temporada 2026 cargada de desafíos, con el Torneo Apertura y la Copa Libertadores en el horizonte cercano.
El primer compromiso será el miércoles 14 de enero, en La Bombonera, frente a Millonarios. El partido tendrá un condimento especial porque se realizará un homenaje a Miguel Ángel Russo, figura emblemática para ambas instituciones, que dejó una huella profunda tanto en Bogotá como en el club de la Ribera, donde fue campeón de la Copa Libertadores 2007.
Cuatro días más tarde, el domingo 18 de enero, Boca volverá a salir a escena ante Nacional, esta vez en el Estadio Único de San Nicolás. Será una cancha conocida para el “Xeneize”, que ya la utilizó en la última pretemporada, y un rival con antecedentes recientes ya que el último cruce entre ambos fue en la Copa Libertadores 2023, cuando Boca avanzó por penales tras un global igualado.
En lo institucional, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme aseguró continuidades clave. Ander Herrera renovó su contrato hasta fin de año tras aceptar una reducción salarial, mientras que Javier García extendió su vínculo y Lautaro Blanco acordó una mejora contractual. Además, Leandro Brey y Milton Delgado firmaron contratos hasta 2029, reforzando la base del plantel.
Por ahora, la pretemporada transcurre sin incorporaciones confirmadas. Boca mantiene negociaciones abiertas, aunque con algunas trabas, y apuesta a estos dos ensayos internacionales para llegar con rodaje al debut en el Torneo Apertura, previsto para el domingo 25 de enero frente a Deportivo Riestra en La Bombonera.