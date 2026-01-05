Confirmado: Ignacio Malcorra se convierte en el primer refuerzo de Independiente para el Apertura 2026

La noticia sacudió el mercado. Independiente llegó a un acuerdo para sumar a Ignacio Malcorra, quien continuará su carrera en Avellaneda tras quedar libre de Rosario Central. El experimentado volante será el primer refuerzo del equipo que conduce Gustavo Quinteros de cara a la temporada 2026.
Malcorra, de 38 años, no alcanzó un acuerdo para renovar su vínculo en Rosario y quedó en libertad de acción. Esa situación abrió una ventana que el “Rojo” supo aprovechar en un mercado marcado por la cautela económica y la premisa de no realizar grandes erogaciones. El contrato será por un año, hasta diciembre de 2026, con opción de extenderlo por una temporada más.
El aspecto económico fue el principal punto a resolver. Independiente no estaba en condiciones de competir con propuestas de otros clubes importantes o del exterior, pero el proyecto deportivo y el interés directo del cuerpo técnico terminaron inclinando la balanza. La negociación se destrabó en las últimas horas y dejó sellada una incorporación que parecía lejana meses atrás.
La salida de Malcorra de Central no pasó inadvertida. Referente del equipo en los últimos años, se despidió con un mensaje emotivo y con el respaldo de compañeros e ídolos del club. En su paso por Arroyito, el zurdo conquistó la Copa de la Liga 2023 y la Liga 2025, además de ser protagonista en clásicos y partidos decisivos gracias a su pegada, especialmente en tiros libres.
Su llegada también se explica por el escenario que puede abrirse en el mediocampo de Independiente. Con posibles salidas en esa zona, el arribo de un futbolista con experiencia, liderazgo y buen presente aparece como una apuesta lógica para sostener la competitividad del plantel. En 2025, Malcorra disputó 31 partidos, marcó siete goles y entregó seis asistencias, números que respaldan su vigencia.
Si no surge ningún imprevisto, el volante viajará en las próximas horas a Buenos Aires para firmar su contrato y sumarse a la pretemporada. La idea es que pueda estar disponible para los amistosos que el plantel disputará en Uruguay. Para Independiente, el objetivo es aprovechar esta oportunidad de mercado y reforzarse con un nombre que aporta calidad inmediata.