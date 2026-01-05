Secciones
LA GACETA
DeportesFútbol

Confirmado: Ignacio Malcorra se convierte en el primer refuerzo de Independiente para el Apertura 2026

El volante llegó a un acuerdo tras quedar libre y sumará experiencia y calidad al plantel que encabeza Gustavo Quinteros de cara a la próxima temporada.

NUEVO DESTINO. Ignacio Malcorra, referente en Rosario Central durante las últimas temporadas, continuará su carrera en Independiente tras quedar libre y acordar su llegada a Avellaneda. NUEVO DESTINO. Ignacio Malcorra, referente en Rosario Central durante las últimas temporadas, continuará su carrera en Independiente tras quedar libre y acordar su llegada a Avellaneda.
Hace 2 Hs

La noticia sacudió el mercado. Independiente llegó a un acuerdo para sumar a Ignacio Malcorra, quien continuará su carrera en Avellaneda tras quedar libre de Rosario Central. El experimentado volante será el primer refuerzo del equipo que conduce Gustavo Quinteros de cara a la temporada 2026.

Malcorra, de 38 años, no alcanzó un acuerdo para renovar su vínculo en Rosario y quedó en libertad de acción. Esa situación abrió una ventana que el “Rojo” supo aprovechar en un mercado marcado por la cautela económica y la premisa de no realizar grandes erogaciones. El contrato será por un año, hasta diciembre de 2026, con opción de extenderlo por una temporada más.

El aspecto económico fue el principal punto a resolver. Independiente no estaba en condiciones de competir con propuestas de otros clubes importantes o del exterior, pero el proyecto deportivo y el interés directo del cuerpo técnico terminaron inclinando la balanza. La negociación se destrabó en las últimas horas y dejó sellada una incorporación que parecía lejana meses atrás.

La salida de Malcorra de Central no pasó inadvertida. Referente del equipo en los últimos años, se despidió con un mensaje emotivo y con el respaldo de compañeros e ídolos del club. En su paso por Arroyito, el zurdo conquistó la Copa de la Liga 2023 y la Liga 2025, además de ser protagonista en clásicos y partidos decisivos gracias a su pegada, especialmente en tiros libres.

Su llegada también se explica por el escenario que puede abrirse en el mediocampo de Independiente. Con posibles salidas en esa zona, el arribo de un futbolista con experiencia, liderazgo y buen presente aparece como una apuesta lógica para sostener la competitividad del plantel. En 2025, Malcorra disputó 31 partidos, marcó siete goles y entregó seis asistencias, números que respaldan su vigencia.

Si no surge ningún imprevisto, el volante viajará en las próximas horas a Buenos Aires para firmar su contrato y sumarse a la pretemporada. La idea es que pueda estar disponible para los amistosos que el plantel disputará en Uruguay. Para Independiente, el objetivo es aprovechar esta oportunidad de mercado y reforzarse con un nombre que aporta calidad inmediata.

Temas Buenos AiresClub Atlético IndependienteRosarioClub Atlético Rosario CentralLiga Profesional de FútbolGustavo Quinteros
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Por la falta de regulación, crece el millonario negocio del comercio de la hoja de coca
1

Por la falta de regulación, crece el millonario negocio del comercio de la hoja de coca

Las primeras mujeres del Gymnasium y el precio de romper una tradición
2

Las primeras mujeres del Gymnasium y el precio de romper una tradición

Nosotros estamos a cargo: Trump posterga las elecciones en Venezuela y advierte a Petro que no le queda mucho tiempo
3

"Nosotros estamos a cargo": Trump posterga las elecciones en Venezuela y advierte a Petro que "no le queda mucho tiempo"

Pulga Rodríguez, sin lugar en Colón y con licencia prolongada: ¿podría cerrar su carrera en Tucumán?
4

"Pulga" Rodríguez, sin lugar en Colón y con licencia prolongada: ¿podría cerrar su carrera en Tucumán?

El día en el que la AFA perdió el blindaje y se puso fin al pacto de tolerancia
5

El día en el que la AFA perdió el blindaje y se puso fin al pacto de tolerancia

El refuerzo que Yllana pidió ya llegó a Tucumán para sellar su vínculo con San Martín
6

El refuerzo que Yllana pidió ya llegó a Tucumán para sellar su vínculo con San Martín

Más Noticias
“Todos quieren venir a jugar a San Martín”: Darío Sand destacó el peso de La Ciudadela y del hincha

“Todos quieren venir a jugar a San Martín”: Darío Sand destacó el peso de La Ciudadela y del hincha

El refuerzo que Yllana pidió ya llegó a Tucumán para sellar su vínculo con San Martín

El refuerzo que Yllana pidió ya llegó a Tucumán para sellar su vínculo con San Martín

Escándalo en la AFA: movimientos urgentes en empresas del entorno de Pablo Toviggino

Escándalo en la AFA: movimientos urgentes en empresas del entorno de Pablo Toviggino

Así es la lujosa casa rodante de Flavio Mendoza donde vive con su hijo

Así es la lujosa casa rodante de Flavio Mendoza donde vive con su hijo

Pulga Rodríguez, sin lugar en Colón y con licencia prolongada: ¿podría cerrar su carrera en Tucumán?

"Pulga" Rodríguez, sin lugar en Colón y con licencia prolongada: ¿podría cerrar su carrera en Tucumán?

Tiene 14 años, su madre es argentina y no usa revés: la historia del chico que asombra al tenis europeo

Tiene 14 años, su madre es argentina y no usa revés: la historia del chico que asombra al tenis europeo

Nosotros estamos a cargo: Trump posterga las elecciones en Venezuela y advierte a Petro que no le queda mucho tiempo

"Nosotros estamos a cargo": Trump posterga las elecciones en Venezuela y advierte a Petro que "no le queda mucho tiempo"

Por la falta de regulación, crece el millonario negocio del comercio de la hoja de coca

Por la falta de regulación, crece el millonario negocio del comercio de la hoja de coca

Comentarios