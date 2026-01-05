Confirmado: Ignacio Malcorra se convierte en el primer refuerzo de Independiente para el Apertura 2026

Malcorra, de 38 años, no alcanzó un acuerdo para renovar su vínculo en Rosario y quedó en libertad de acción. Esa situación abrió una ventana que el “Rojo” supo aprovechar en un mercado marcado por la cautela económica y la premisa de no realizar grandes erogaciones. El contrato será por un año, hasta diciembre de 2026, con opción de extenderlo por una temporada más.