San Martín de Tucumán oficializó la llegada de Víctor Salazar y cerró su cuarto refuerzo

El lateral derecho de 32 años acordó su incorporación tras su último paso por el fútbol paraguayo y se suma a un plantel que sigue tomando forma en plena pretemporada.

CUARTO REFUERZO. Víctor Salazar firmó su contrato y fue presentado oficialmente como nuevo jugador de San Martín para la temporada 2026. CUARTO REFUERZO. Víctor Salazar firmó su contrato y fue presentado oficialmente como nuevo jugador de San Martín para la temporada 2026. ./X @CASMOficial
Hace 1 Hs

San Martín continúa avanzando en el armado de su plantel para la temporada 2026 y este lunes oficializó a su cuarto refuerzo del mercado. Se trata de Víctor Salazar, uno de los nombres más esperados por los hinchas, que llegó a un acuerdo para vestir la camiseta del “Santo” en el próximo campeonato.

La confirmación fue realizada a través de las redes sociales de San Martín de Tucumán, con un mensaje emotivo. “Bienvenido a casa, Víctor”, escribieron. El defensor de 32 años viene de disputar la última temporada en Sportivo Ameliano y ya quedó formalmente vinculado a la institución.

El anuncio terminó de darle marco oficial a lo que en las últimas horas se había instalado como un fuerte indicio. La foto publicada por Lucas Diarte en el vestuario, que había despertado especulaciones entre los hinchas, funcionó como anticipo de una incorporación que el club venía trabajando desde hace semanas.

Salazar es lateral derecho, se formó en Rosario Central y tuvo un paso destacado por San Lorenzo, donde disputó la Copa Libertadores y convirtió su primer gol oficial en 2021. A lo largo de su carrera acumula más de 230 partidos profesionales, con experiencia internacional y un perfil que combina solidez defensiva, recorrido y liderazgo dentro del campo.

Más allá de los números, en San Martín valoran especialmente su historia personal. Salazar, que ya se despidió de Olimpia, club dueño de su pase, nunca ocultó su fanatismo por el “Santo” y mantiene una relación cercana con Diarte, recientemente confirmado como refuerzo. Ese vínculo, sumado a su identificación con el club, fue un factor clave en la negociación.

Con su llegada, el “Santo” suma experiencia y jerarquía en un sector clave del campo, mientras la dirigencia y el cuerpo técnico continúan delineando el plantel con el objetivo de llegar al inicio del torneo con variantes y competencia interna en puestos estratégicos.

