El fenómeno del tenista sin revés: qué opinan los entrenadores tucumanos

Desde Lawn Tennis, Juan José Vargas puso el foco en el desarrollo corporal y neurológico del jugador. “Es impresionante el manejo de las lateralidades y el equilibrio entre ambos hemisferios”, dijo. “Tiene una muy buena lectura de la pelota, toma bien la distancia y acomoda el cuerpo con claridad en cada intención de juego”, explicó. “En un deporte multidireccional, donde en un mismo punto aparecen muchas formas de resolver, el análisis, la decisión y la ejecución entre golpe y golpe lo hacen un jugador distinto”, agregó.