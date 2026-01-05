Atlético Tucumán ya conoce fecha, horario y rival para el arranque del Apertura 2026

La espera terminó. La Liga Profesional de Fútbol confirmó la programación completa desde la fecha 1 hasta la 12 del Torneo Apertura 2026, y con ese anuncio Atlético Tucumán ya sabe cuándo y dónde pondrá primera en la nueva temporada.
El equipo tucumano iniciará su participación el viernes 23 de enero a las 22.15, cuando visite a Independiente Rivadavia en Mendoza, por la Zona B. Será uno de los primeros encuentros de la jornada inaugural, en un cronograma que se extenderá desde el jueves 22 hasta el domingo 25 de enero.
Un calendario ya definido para el “Decano”
Además del primer compromiso, Atlético ya tiene confirmadas varias fechas clave del arranque del torneo. En la fecha 2, jugará como local ante Central Córdoba el martes 27 de enero a las 22.15 (interzonal). Luego, por la fecha 3, recibirá a Huracán el sábado 31 de enero a las 22.
El recorrido inicial continuará con la visita a Sarmiento el domingo 8 de febrero a las 17, antes de volver al Monumental José Fierro para enfrentar a Estudiantes de Río Cuarto el sábado 14 de febrero a las 22. Más adelante, el equipo tucumano tendrá cruces exigentes ante Belgrano, Racing y River, todos ya agendados dentro de las primeras diez jornadas.
Cómo se armó el cronograma
Desde AFA explicaron que la diagramación tuvo en cuenta distintos criterios:
- descansos mínimos de 72 horas entre partidos, priorizando incluso pausas de 96 horas en la mayoría de los casos;
- cuestiones de seguridad, especialmente en CABA y el AMBA;
- requerimientos televisivos, con partidos repartidos entre viernes y lunes;
- horario de verano, que fija los inicios no antes de las 17 hasta la fecha 10.
Además, el calendario fue coordinado con la Copa Argentina y con los compromisos internacionales de los clubes argentinos, para evitar superposiciones con el repechaje de la Copa Libertadores y la Recopa Sudamericana.
Con la agenda confirmada hasta fines de marzo, Atlético Tucumán ya puede planificar su arranque de temporada con certezas. El Apertura 2026 empieza a tomar forma y, para el “Decano”, la cuenta regresiva ya tiene fecha y hora.