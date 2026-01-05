Atlético Tucumán ya conoce fecha, horario y rival para el arranque del Apertura 2026

El recorrido inicial continuará con la visita a Sarmiento el domingo 8 de febrero a las 17, antes de volver al Monumental José Fierro para enfrentar a Estudiantes de Río Cuarto el sábado 14 de febrero a las 22. Más adelante, el equipo tucumano tendrá cruces exigentes ante Belgrano, Racing y River, todos ya agendados dentro de las primeras diez jornadas.