El dólar oficial se mantuvo estable en el BNA en la segunda jornada con el nuevo esquema de bandas

La divisa se negoció a $1.445 para la compra y $1.495 para la venta. Por su parte, el dólar "blue" tocó su valor más bajo desde el 23 de diciembre.

Hace 3 Hs

En la segunda jornada de operaciones bajo el nuevo esquema de bandas cambiarias implementado por la administración de Javier Milei, el dólar oficial mostró estabilidad en el mercado cambiario. En las pizarras del Banco Nación (BNA), la divisa estadounidense se negoció a $1.445 para la compra y $1.495 para la venta.

Según informó el Banco Central de la República Argentina (BCRA), en el promedio de las entidades financieras el dólar minorista se ubicó en $1.441,26 para la compra y $1.492,46 para la venta.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio retrocedió cinco pesos y cerró a $1.470 para la venta. Teniendo en cuenta que el BCRA fijó la banda superior del esquema cambiario en $1.532,69, la cotización oficial quedó a una distancia de 62,69 pesos de ese límite.

Las cotizaciones financieras también registraron bajas de entre cuatro y cinco pesos. El dólar MEP se negoció a $1.501, con una caída del 0,4%, mientras que el contado con liquidación cerró en $1.541, con un retroceso del 0,3%.

Por su parte, en el mercado informal, el dólar "blue" descendió 15 unidades -equivalente a una baja del 1%- y se ubicó en $1.515 para la venta, su nivel más bajo desde el 23 de diciembre.

