Alerta en Boca: Cavani se entrena diferenciado

El objetivo es que Cavani llegue en óptimas condiciones al debut del torneo Apertura, previsto para el fin de semana del 25 de enero, cuando Boca reciba a Deportivo Riestra en la Bombonera. En ese contexto, el cuerpo técnico prioriza la prevención por sobre la urgencia, consciente de la importancia que tendrá el goleador a lo largo de la temporada.