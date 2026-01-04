Alerta en Boca: Cavani se entrena diferenciado

Edinson Cavani no comenzó la pretemporada a la par del resto del plantel de Boca y la situación encendió algunas alarmas. Sin embargo, puertas adentro llevan tranquilidad: el uruguayo se entrena de manera diferenciada por una molestia en la zona lumbar y el cuerpo técnico decidió dosificar esfuerzos para evitar riesgos innecesarios.
Luego de un 2025 marcado por reiterados problemas físicos, el delantero avanza de forma progresiva en la puesta a punto y todavía no se sumó a los trabajos de fútbol formal. La idea es clara: llevarlo de menor a mayor en la exigencia, cuidando su condición antes del inicio oficial de la competencia.
El objetivo es que Cavani llegue en óptimas condiciones al debut del torneo Apertura, previsto para el fin de semana del 25 de enero, cuando Boca reciba a Deportivo Riestra en la Bombonera. En ese contexto, el cuerpo técnico prioriza la prevención por sobre la urgencia, consciente de la importancia que tendrá el goleador a lo largo de la temporada.
Boca necesita al mejor Cavani. El equipo buscará cortar una racha cercana a los tres años sin títulos locales y afrontar la Copa Libertadores con aspiraciones concretas. En ese camino, el uruguayo aparece como una referencia indiscutida, no solo por su jerarquía futbolística, sino también por su peso dentro del vestuario.