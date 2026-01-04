Secciones
LA GACETA
DeportesFútbol

Alerta en Boca: Cavani se entrena diferenciado

El delantero uruguayo regula cargas por una molestia lumbar y apunta a llegar pleno al debut del Apertura, en un semestre donde será una pieza clave del proyecto.

El ex jugador de la selección uruguaya busca encontrar su mejor versión en este 2026 | Vía X: @ECavaniOfficial El ex jugador de la selección uruguaya busca encontrar su mejor versión en este 2026 | Vía X: @ECavaniOfficial
Hace 11 Min

Edinson Cavani no comenzó la pretemporada a la par del resto del plantel de Boca y la situación encendió algunas alarmas. Sin embargo, puertas adentro llevan tranquilidad: el uruguayo se entrena de manera diferenciada por una molestia en la zona lumbar y el cuerpo técnico decidió dosificar esfuerzos para evitar riesgos innecesarios.

Luego de un 2025 marcado por reiterados problemas físicos, el delantero avanza de forma progresiva en la puesta a punto y todavía no se sumó a los trabajos de fútbol formal. La idea es clara: llevarlo de menor a mayor en la exigencia, cuidando su condición antes del inicio oficial de la competencia.

El objetivo es que Cavani llegue en óptimas condiciones al debut del torneo Apertura, previsto para el fin de semana del 25 de enero, cuando Boca reciba a Deportivo Riestra en la Bombonera. En ese contexto, el cuerpo técnico prioriza la prevención por sobre la urgencia, consciente de la importancia que tendrá el goleador a lo largo de la temporada.

Boca necesita al mejor Cavani. El equipo buscará cortar una racha cercana a los tres años sin títulos locales y afrontar la Copa Libertadores con aspiraciones concretas. En ese camino, el uruguayo aparece como una referencia indiscutida, no solo por su jerarquía futbolística, sino también por su peso dentro del vestuario.

Temas Buenos AiresClub Atlético Boca JuniorsEdinson CavaniCopa Libertadores de AméricaLiga Profesional de Fútbol
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Riquelme busca goles: Vegetti y Chimy Ávila, los apuntados por Boca

Riquelme busca goles: Vegetti y "Chimy" Ávila, los apuntados por Boca

Ander Herrera sigue en Boca: el volante renovó y se queda en La Bombonera

Ander Herrera sigue en Boca: el volante renovó y se queda en La Bombonera

Desde Italia sacuden a Boca: Roma prepara una oferta inesperada para retener a Dybala

Desde Italia sacuden a Boca: Roma prepara una oferta inesperada para retener a Dybala

La novela entre Hinestroza y Boca suma otro capítulo

La novela entre Hinestroza y Boca suma otro capítulo

River Plate analiza un pase explosivo y Sebastián Villa vuelve a escena

River Plate analiza un pase explosivo y Sebastián Villa vuelve a escena

Lo más popular
La captura de Maduro: todo gira alrededor del petróleo
1

La captura de Maduro: todo gira alrededor del petróleo

Maduro está en Nueva York, donde será juzgado por narcoterrorismo
2

Maduro está en Nueva York, donde será juzgado por narcoterrorismo

El tiempo en Tucumán: el domingo estará nublado, húmedo y algo cálido
3

El tiempo en Tucumán: el domingo estará nublado, húmedo y algo cálido

Cristina Fernández definió como secuestro ilegal a la detención de Maduro
4

Cristina Fernández definió como "secuestro ilegal" a la detención de Maduro

Trump advirtió a Delcy Rodríguez: Si no hace lo correcto, va a pagar un precio más alto que Nicolás Maduro
5

Trump advirtió a Delcy Rodríguez: "Si no hace lo correcto, va a pagar un precio más alto que Nicolás Maduro"

La estremecedora revelación sobre la salud de Michael Schumacher: Está aquí
6

La estremecedora revelación sobre la salud de Michael Schumacher: "Está aquí"

Más Noticias
Sánguche de papa sin harina: la receta fácil para un almuerzo rápido y saludable

Sánguche de papa sin harina: la receta fácil para un almuerzo rápido y saludable

La estremecedora revelación sobre la salud de Michael Schumacher: Está aquí

La estremecedora revelación sobre la salud de Michael Schumacher: "Está aquí"

Parece el Caribe, pero está en Argentina: la playa de agua turquesa y arena clara que pocos conocen

Parece el Caribe, pero está en Argentina: la playa de agua turquesa y arena clara que pocos conocen

El mineral esencial que los nutricionistas recomiendan a partir de los 50 años

El mineral esencial que los nutricionistas recomiendan a partir de los 50 años

Alerta amarilla en tres provincias: a qué hora se esperan las tormentas más fuertes

Alerta amarilla en tres provincias: a qué hora se esperan las tormentas más fuertes

El tiempo en Tucumán: el domingo estará nublado, húmedo y algo cálido

El tiempo en Tucumán: el domingo estará nublado, húmedo y algo cálido

Cuándo inicia el calendario de pago a jubilados de Anses en enero

Cuándo inicia el calendario de pago a jubilados de Anses en enero

La captura de Maduro: todo gira alrededor del petróleo

La captura de Maduro: todo gira alrededor del petróleo

Comentarios