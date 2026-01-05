Con una ocupación del 75%, comenzó la temporada alta de turismo en Tafí del Valle

La temporada alta de verano ya se vive a pleno en Tafí del Valle. Con un clima ideal, propuestas renovadas y una fuerte demanda turística, el destino inició el verano 2026 con cifras alentadoras. “Arrancamos con una tasa de ocupación muy importante, lo que para el sector privado es el empujoncito que esperamos todo el año”, destacó a LA GACETA Fernanda Salguero, presidenta de la Cámara de Hoteles y Afines Destino Tafí.