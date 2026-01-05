Secciones
Con una ocupación del 75%, comenzó la temporada alta de turismo en Tafí del Valle

Fernanda Salguero, presidenta de la Cámara de Hoteles y Afines Destino Tafí, celebró un arranque “muy positivo” del verano 2026, con gran presencia de turistas.

Hace 1 Hs

La temporada alta de verano ya se vive a pleno en Tafí del Valle. Con un clima ideal, propuestas renovadas y una fuerte demanda turística, el destino inició el verano 2026 con cifras alentadoras. “Arrancamos con una tasa de ocupación muy importante, lo que para el sector privado es el empujoncito que esperamos todo el año”, destacó a LA GACETA Fernanda Salguero, presidenta de la Cámara de Hoteles y Afines Destino Tafí.

Desde el corazón de la villa turística, frente a la histórica iglesia, Salguero describió un escenario animado por la llegada constante de visitantes. “Estamos felices. La gente circula, saluda, hay turistas por todos lados. Estos días la iglesia explota porque Tafí es una comunidad muy religiosa y eso también suma a la experiencia”, señaló.

Según precisó, el último fin de semana cerró con un 75% de reservas, un índice que consideró “altamente positivo” para esta etapa inicial del verano. Además, remarcó que aún hay disponibilidad y pidió a los visitantes realizar sus consultas con anticipación y solo en alojamientos habilitados. “Eso garantiza seguridad al huésped y evita estafas, que lamentablemente el año pasado afectaron a muchas familias”.

SABOR PROPIO. Los restaurantes ofrecen una carta de comidas locales. SABOR PROPIO. Los restaurantes ofrecen una carta de comidas locales. ARCHIVO

Salguero explicó el crecimiento y la diversidad de la oferta local. “Hoy Tafí del Valle tiene alojamiento para toda la familia y para cada necesidad: hoteles, cabañas, estancias, hostels. Hay valores para todos los bolsillos, desde opciones más económicas hasta propuestas premium”. En ese sentido, indicó que los precios pueden ir desde $20.000 por persona en hostels hasta $180.000 la noche en estancias, para habitaciones dobles.

La gastronomía y el clima aparecen como otros grandes atractivos. “Estamos con 22 grados, fresco, sin humedad. Es un día ideal para una humita, una empanada, una picadita con queso de Tafí y un vinito de altura”, graficó.

En cuanto al perfil del visitante, destacó la fuerte presencia de tucumanos. “Nos sorprende gratamente el nivel de tucumanos que eligen el valle. Que el tucumano apueste por Tucumán es algo que nos enorgullece”, afirmó.

La temporada también llega con una agenda cargada de actividades: trekking, cabalgatas, excursiones en 4x4, visitas guiadas, museos interactivos y propuestas innovadoras como el trekking nocturno al Cerro de la Cruz. “Tenemos una historia divina y hoy los museos se viven de otra manera, con experiencias dinámicas y accesibles para toda la familia”, resaltó.

Finalmente, recordó que Tafí del Valle cuenta con un microclima que no supera los 30 grados y con buena conectividad. “Siempre hay que traer abrigo porque por la noche refresca, pero es un lugar ideal para descansar y disfrutar. Los esperamos a todos en Tafí”, concluyó.

