“Estados Unidos está jugando un juego que puede salir muy bien o muy mal”

El analista explicó que, desde el punto de vista del derecho internacional, la intervención estadounidense fue “completamente ilegal”, independientemente de la legitimidad política que la oposición venezolana pueda atribuirle a la salida de Maduro del poder. “Ahí se abre una zona gris muy compleja; se logró lo que no se pudo por la vía electoral, ni por la protesta pacífica ni armada, pero a un costo que todavía no sabemos si justifica el beneficio”, advirtió.