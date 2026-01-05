“Estados Unidos está jugando un juego que puede salir muy bien o muy mal”

La intervención de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro reconfiguraron de manera abrupta el tablero político regional y abrieron una serie de interrogantes sobre el futuro del país caribeño y los límites del poder norteamericano en América Latina. Así lo advirtió a LA GACETA el politólogo Patricio Adorno, quien calificó el accionar de Washington como “un precedente particularmente peligroso para la región”.
“Nos sorprendió a todos. Más allá de algunas señales previas, no era un escenario que se esperara para este fin de semana”, señaló, al tiempo que remarcó que la caída de Maduro no implica, necesariamente, el fin del régimen chavista. “La dictadura quedó sin su dictador, pero el régimen sigue existiendo”, sostuvo.
El analista explicó que, desde el punto de vista del derecho internacional, la intervención estadounidense fue “completamente ilegal”, independientemente de la legitimidad política que la oposición venezolana pueda atribuirle a la salida de Maduro del poder. “Ahí se abre una zona gris muy compleja; se logró lo que no se pudo por la vía electoral, ni por la protesta pacífica ni armada, pero a un costo que todavía no sabemos si justifica el beneficio”, advirtió.
En ese sentido, Adorno planteó dudas sobre el proceso de transición y el rol que asumirán los actores internos del chavismo. “Delcy Rodríguez parece mucho más dispuesta a negociar con Estados Unidos que lo que suele ocurrir cuando un presidente es removido por la fuerza”, indicó, y recordó que fue descartada de plano la posibilidad de que la oposición venezolana encabece el proceso de normalización institucional.
Para el politólogo, la actitud de Donald Trump marca un giro riesgoso en la política exterior estadounidense. “Vemos un Trump que sienta un precedente peligroso: lo hizo con Venezuela, lo vemos con sus declaraciones sobre Groenlandia y con la presión sobre Gustavo Petro en Colombia. Aunque algunas de esas posturas puedan ser un blef o una sobreactuación, el mensaje es claro”, analizó.
Adorno alertó además que este escenario podría habilitar a que otras potencias, “quizá de menor calibre que Estados Unidos”, adopten estrategias similares en sus propias áreas de influencia. “Se está abriendo una ventana muy delicada para la estabilidad regional”, remarcó.
El interrogante central, sostuvo, pasa por el impacto interno en Venezuela. “El pueblo venezolano todavía tiene una carta que jugar y habrá que ver cómo se desarrolla la situación puertas adentro, más allá de lo que quiera el propio Maduro”, afirmó. Y concluyó con una advertencia: “Después de un hecho imprevisible, suelen venir otros del mismo calibre”.