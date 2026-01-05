Construyen la primera pileta de olas artificiales del país: ¿dónde está?

Argentina está a punto de dar un paso inédito en el mundo del surf y los parques acuáticos. En la zona norte de la provincia de Buenos Aires ya se encuentra en marcha la construcción del primer Surf Park del país, un ambicioso desarrollo impulsado por La Ola Group que promete convertirse en un hito para el deporte, el turismo y el entretenimiento al aire libre.
El proyecto se ubica en el límite entre los partidos de Luján y Pilar, a menos de una hora de la Ciudad de Buenos Aires, y forma parte de un masterplan integral de 230 hectáreas. La iniciativa combina una experiencia deportiva única con un complejo residencial y turístico de gran escala, pensado para promover un estilo de vida activo y conectado con la naturaleza.
El eje central del emprendimiento es la primera ola artificial de Argentina, desarrollada íntegramente con tecnología nacional tras más de diez años de investigación. Se trata de una pileta de olas de aproximadamente 1,5 hectáreas, dentro de un Surf Park que ocupará en total unas seis hectáreas.
La propuesta permitirá generar olas personalizables según el nivel del surfista, desde quienes se inician en la disciplina hasta deportistas avanzados. El sistema contempla olas por derecha o izquierda, curvas especiales para maniobras, tubos y sectores destinados al aprendizaje, con alturas que pueden alcanzar hasta 1,5 metros. La posibilidad de adaptar las condiciones convierte al parque en un espacio apto tanto para entrenamiento como para recreación.
Además de la ola artificial, el complejo incluirá una laguna navegable pensada para deportes acuáticos sin motor, especialmente vela, una playa artificial, gimnasio y una amplia oferta de infraestructura deportiva. Entre los amenities se destacan canchas de tenis, beach vóley, pádel y fútbol, junto con múltiples espacios abiertos destinados al disfrute y la vida al aire libre.
El Surf Park se integra a un desarrollo residencial y turístico que contempla más de 700 lotes, con superficies que van desde los 900 hasta los 4.000 metros cuadrados. Uno de los aspectos destacados para los compradores es que no habrá expensas ni gastos de mantenimiento hasta la entrega de la primera etapa del proyecto.
Las obras ya comenzaron y, según el cronograma previsto, la primera fase -que incluye el Surf Park y la entrega de los primeros lotes- estaría finalizada en aproximadamente dos años, hacia fines de 2027. La inversión inicial destinada a la construcción de la ola y a esta primera etapa del parque ronda los 15 millones de dólares y es financiada de manera totalmente privada.
Más allá de su impacto inmobiliario, el nuevo Surf Park apunta a posicionarse como un polo de turismo deportivo y de bienestar. La posibilidad de surfear durante todo el año en un entorno controlado, sin depender de las condiciones del mar, resulta atractiva tanto para principiantes como para surfistas experimentados de todo el país y la región.