Qué ofertas tiene esta semana El Mercado en tu Barrio

Hay promociones en carnes, frutas, verduras, productos para mascotas y forrajería en distintos espacios públicos de la capital.

Hace 4 Hs

El programa El Mercado en tu Barrio, impulsado por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, acerca a los vecinos ofertas variadas en carnes, frutas, huevos, panificados y otros artículos de la canasta básica en distintos espacios públicos de la ciudad.

Algunas de las promociones que estarán disponibles esta semana, hasta el miércoles 7 de enero, son las siguientes:

Panadería

En el stand de panadería se pueden comprar ocho tortillas por $ 1.000, tres facturas a $ 1.000, el kilo de pan a $ 1.400 y pan lactal a $ 2.000. Además, los vecinos podrán encontrar las siguientes promos navideñas: un kilo de pan de miga, dos panes dulces (de 500 gramos) y dos budines a $ 10.000; dos kilos de panes chips, dos panes dulces y dos budines por $ 10.000; dos kilos de panes chips y dos planchas de pan de miga a $ 10.000; un kilo de chips y un kilo de pan de miga a $ 6.000; y un kilo de pan dulce más dos budines a $ 7.000.

Carnicería

En el tráiler frigorífico de venta de carnes los vecinos pueden conseguir promociones de dos kilos de cerdo (pierna o paleta) a $ 10.500, dos kilos de costeleta de carne a $ 28.000, dos kilos de costeleta de cerdo a $ 15.000, dos kilos de chorizo $ 14.000 y dos kilos de hamburguesa a $ 16.000.  También hay ofertas de tres kilos de pata muslo por $ 7.500; dos kilos de filet de pollo por $ 16.000; y pollo entero a $ 8.000.

Para asado, dos kilos de costilla, un kilo de cerdo y un kilo de chorizo a $ 40.500; y dos kilos de costilla y un kilo de chorizo a $ 35.000.

También se pueden encontrar en oferta un “combo clásico” a $ 40.000, que contiene un kilo de costeleta, un kilo de costilla y un kilo de puchero; y un combo económico que tiene un kilo de blando, un kilo de costeleta y un kilo de cerdo a $ 38.500. Además, estará disponible un “combo milanesa” que contiene un kilo de milanesa de carne, un kilo de milanesa de pollo, un kilo de bife y un kilo de costeleta, todo por $ 53.000.

Frutas y verduras

Esta semana se podrán conseguir cuatro kilos de papa por $ 2.000; tres kilos de cebolla por $ 2.000; dos kilos de zanahoria por $ 2.000; dos kilos de tomate por $ 2.000; dos kilos de batata por $ 2.000; dos kilos de zapallito verde por $ 2.000; dos kilos de zucchini a $ 2.000; zapallo coreano a $ 1.000 y brasilero a $ 1.500 el kilo.

También se ofrece el kilo de manzana, pera, banana o durazno a $ 3.000; y la docena de naranjas a $ 2.000.

Productos regionales

En el tráiler de venta de productos regionales se puede comprar un queso criollo y un salamín a $ 16.500; un aceite de oliva de 1/4 y medio kilo de aceituna verde a $ 13.000; y un vino patero más un vino blanco dulce por $ 9.000.

Forrajería

El stand de forrajería ofrece seis bolsas de condimentos surtidos a $ 2.200 y cuatro por $ 1.500, cuatro bolsas de condimentos más dos bolsas de cereales o maní a $ 2.100, tres bolsas de cereales a $ 1.500, y una bandeja de mix de cereales más una de granola a $ 2.300.

Productos para mascotas

En el puesto de artículos para el cuidado de las mascotas los vecinos pueden comprar cinco pipetas por $ 14.500, tres por $ 9.500, y dos por $ 7.000; una pipeta y un champú pulguicida a $ 8.500; un talco pulguicida y una pipeta a $ 8.000; y una pipeta y un Ecthol de 70 ml a $ 7.500. También se ofrecen cinco kilos de alimento para perros adultos a $ 6.500 y tres kilos de alimento para gatos a $ 6.000.

Miel

En este puesto se ofrece un kilo de miel de abejas, un palito mielero y una bandeja de miel en panal a $ 15.000.

Dónde conseguir las ofertas

Esta semana, los puestos del Mercado itinerante estarán en los siguientes lugares, de 9 a 14:

- Lunes 5: Plaza Urquiza (avenida Sarmiento y 25 de mayo).

- Martes 6: 24 de Septiembre al 300.

- Miércoles 7: Plaza San Martín (Lavalle y Chacabuco).

