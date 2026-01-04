Horóscopo chino: cómo le irá a cada signo en la salud, dinero y amor en 2026, según Ludovica Squirru

Para la Rata, el 2026 comenzará con una energía de cambio. Ludovica Squirru sostiene que será un año para reordenar la vida y dejar atrás lo que ya no suma. En salud, conviene priorizar el descanso y los chequeos preventivos, ya que el fuego puede intensificar tensiones internas. El movimiento moderado y el contacto con la naturaleza resultarán equilibrantes.