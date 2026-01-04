La confianza de Walter Arrieta pese al empate de Tucumán Central: "Lo buscaremos allá, no vamos a practicar penales"

Felicidad pura

Totalmente distinto fue el ambiente en el vestuario del equipo salteño. Mientras los jugadores se sacaban fotos con sus familias (alrededor de 30 allegados ocuparon la tribuna visitante), Rodrigo Zárate, el DT, valoró no sólo la actuación de su equipo, sino la atención brindada por la directiva de la institución tucumana. “En la previa se decían cosas de que la podíamos pasar mal, pero nada que ver. La presidenta siempre estuvo pendiente de nosotros y la gente nos aplaudía cuando bajamos del colectivo... Me llevo la mejor impresión de este club”, agradeció, y prometió: “Allá los vamos a tratar de la mejor manera”.