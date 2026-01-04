La confianza de Walter Arrieta pese al empate de Tucumán Central: "Lo buscaremos allá, no vamos a practicar penales"

Luego del empate 1 a 1 entre Tucumán Central y Boroquímica, los rostros no eran los más felices en el vestuario del "Rojo" de Villa Alem.
Aunque frustrado por el empate de su equipo, Walter Arrieta se mostró con total confianza de cara al duelo de vuelta del próximo domingo. “No era el resultado que esperábamos, pero necesitábamos conocer al rival. Ahora sabemos lo que hay que hacer en la revancha”, aseguró.
Para él, el partido tuvo un solo equipo que buscaba el arco rival. “Ellos se limitaban a defender y a salir de contragolpe”, analizó, y justificó con ello el cambio de esquema que propuso en el segundo tiempo, cuando terminó el juego con cuatro delanteros en cancha. “Estaban demasiado atrás y queríamos tener mayor peso ofensivo. Pero creo que los chicos no entendieron bien el mensaje”, reconoció. “Quedaban parados adelante y la idea era abrirlos a ellos hacia los costados, para poder definir tranquilos por el centro. No se dio”, explicó.
Lo que el entrenador no duda es que este plantel sabe cómo ganar la semana que viene en Campo Quijano. “Nuestros jugadores tienen experiencia; ya demostraron que pueden ganar en cualquier cancha. Allá lo iremos a buscar; no vamos a practicar penales”, sentenció.
Por su parte, Bruno Medina también trató de ver el lado positivo de la tarde. “Cometimos un error y lo pagamos, pero ellos llegaron una sola vez en el partido y marcaron el gol”, consideró.
Felicidad pura
Totalmente distinto fue el ambiente en el vestuario del equipo salteño. Mientras los jugadores se sacaban fotos con sus familias (alrededor de 30 allegados ocuparon la tribuna visitante), Rodrigo Zárate, el DT, valoró no sólo la actuación de su equipo, sino la atención brindada por la directiva de la institución tucumana. “En la previa se decían cosas de que la podíamos pasar mal, pero nada que ver. La presidenta siempre estuvo pendiente de nosotros y la gente nos aplaudía cuando bajamos del colectivo... Me llevo la mejor impresión de este club”, agradeció, y prometió: “Allá los vamos a tratar de la mejor manera”.
Sobre el resultado Zárate afirmó: “Es lo que veníamos a buscar, nos vamos contentos”, dijo.
El autor del gol, Emanuel Marín, también expresó sus sensaciones. “Es la primera vez que juego en Tucumán. Me gustó el club, el estadio y el estado del campo de juego. Es una motivación para nosotros, que venimos de abajo, medirnos contra rivales así”, cerró.