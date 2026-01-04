Regional Amateur: Tucumán Central igualó con Boroquímica y definirá la serie en Salta

Tucumán Central no pudo inclinar la serie a su favor. En el duelo de ida por las semifinales del Regional Federal Amateur, el “Rojo” empató 1-1 con Boroquímica en Villa Alem y ahora deberá definir su pasaje a la final de la Región Norte en Salta, el próximo domingo. Emanuel Marín puso en ventaja a la visita, mientras que Bruno Medina, de penal, selló la igualdad definitiva para el local.
El partido dejó sensaciones amargas para los dirigidos por Walter Arrieta. Durante casi todo el trámite, los tucumanos fueron los dueños de las acciones. Con más empuje que claridad, es cierto, pero el “Rojo” impuso condiciones a través de la posesión del balón y generó más ocasiones de gol que su adversario.
La visita, en cambio, se fue de Villa Alem mucho más conforme. El pitazo final desató sonrisas y saludos entre los jugadores y el cuerpo técnico salteño, conscientes del valor del empate obtenido fuera de casa. El equipo conducido por el joven Rodrigo Zárate planteó un partido inteligente: diagramó un 4-4-2 pragmático, con tres líneas ordenadas para contener y una estrategia clara: esperar el error ajeno para lastimar de contragolpe y dañar el arco de Daniel Moyano.
La conformación del equipo de Campo Quijano -localidad ubicada a unos 30 kilómetros de Salta capital- explica su despliegue. Con una base de futbolistas de entre 20 y 25 años, la “Bora” es un plantel plagado de juventud y sacrificio, acostumbrado a dar batacazos: fue segundo en su grupo, pero avanzó con personalidad eliminando por penales a Güemes de Rosario de la Frontera en octavos de final y a Cachorros, uno de los candidatos, en cuartos.
Tal vez esa mezcla de estrategia y paciencia complicó los planes del “Rojo”. El local fue superior, pero le costó traducir el dominio en el marcador. Sus mejores situaciones llegaron a través de la pelota parada, ante la dificultad de filtrar pases en movimiento.
El minuto 24 fue la bisagra del encuentro. Carlos Juárez, flamante refuerzo y debutante con la “10” en la espalda, debió retirarse lesionado tras un arranque prometedor en el que se había hecho eje del juego. Su salida apagó la claridad del equipo, que a partir de allí dependió de las “trepadas” de Franco Flores -la figura de la cancha-, el empuje de Medina y buenas intervencioens de Matías Perdigón en la mitad de la cancha. Para colmo de males, en esa misma ventana de desconcierto, Exequiel Serapio ejecutó un tiro libre preciso a la cabeza de Marín, quien decretó el 1-0 parcial. El gol cayó como un baldaso de agua fría en el local y como un regalo de Reyes Magos anticipado para la visita, que festejó eufóricamente la victoria parcial.
Cuando la impaciencia ganaba las tribunas de Villa Alem, llegó el alivio antes del descanso. Gustavo Daza embistió a Nelson Martínez Llanos dentro del área y el árbitro Maximiliano Jerez sancionó penal. Medina no falló y anotó su cuarto tanto consecutivo para estampar el 1-1. Al igual que en San Pablo, un tiro decisivo desde los 12 pasos aliviaba al “Rojo”, aunque esta vez bien otorgado. Ninguno de los jugadores salteños se acercó a discutir la decisión de la terna arbitral.
El complemento fue un monólogo de intenciones sin ideas. El partido se partió: Tucumán Central apostó por el ingreso del histórico Diego Velárdez, acumuló delanteros y se limitó a realizar envíos largos que facilitaron la tarea defensiva de la visita, que aguantó la embestida sin mayores sobresaltos.
Ahora, la historia se definirá en tierras salteñas. El ganador de esta llave enfrentará en la final de la Región Norte al vencedor del cruce jujeño entre Talleres de Perico y Atlético San Pedro, que en la ida favoreció al “Expreso” por 2-0. Con la serie totalmente abierta, el “Rojo” y la “Bora” -únicos representantes de sus provincias que siguen en carrera- buscarán el próximo domingo dar el paso decisivo para mantener vivo el gran sueño del ascenso al Federal A.