Regional Amateur: Tucumán Central igualó con Boroquímica y definirá la serie en Salta

El minuto 24 fue la bisagra del encuentro. Carlos Juárez, flamante refuerzo y debutante con la “10” en la espalda, debió retirarse lesionado tras un arranque prometedor en el que se había hecho eje del juego. Su salida apagó la claridad del equipo, que a partir de allí dependió de las “trepadas” de Franco Flores -la figura de la cancha-, el empuje de Medina y buenas intervencioens de Matías Perdigón en la mitad de la cancha. Para colmo de males, en esa misma ventana de desconcierto, Exequiel Serapio ejecutó un tiro libre preciso a la cabeza de Marín, quien decretó el 1-0 parcial. El gol cayó como un baldaso de agua fría en el local y como un regalo de Reyes Magos anticipado para la visita, que festejó eufóricamente la victoria parcial.