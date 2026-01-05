Monroe vuelve a las andadas de la mano de Trump

El seguimiento en tiempo real de los hechos como un show televisivo recuerda a un similar operativo seguido por el ex presidente Obama y su secretaria de Estado Hillary Clinton, cuando desde la Casa Blanca seguían en tiempo real -junto a otros funcionarios - el operativo en Pakistán. En un lugar detectado por los servicios de inteligencia estadounidenses donde se había escondido Osama Bin Laden, el terrorista más buscado por los EEUU relacionado con lo de las Torres Gemelas, fue donde a tiros se lo mató. Luego Obama lo informó por televisión a todo el país. Son similares procederes que ponen en primera plana la capacidad operativa de los servicios de inteligencia de los EE.UU en terceros países. Eso mismo revela cuánto de transgresión a la soberanía de cualquier país del mundo es la inacabable capacidad de la superpotencia, que no ceja en su propósito de mostrarse en la prioridad universal, aunque asediada por los protagonismos emergentes de China y de Rusia, esta con la herencia (pretendidamente intacta) de la fenecida URSS.