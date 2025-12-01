Secciones
Gendarmería secuestró más de cuatro toneladas de hojas de coca ocultas en un cargamento de expeller de soja

El vehículo era conducido por un hombre de nacionalidad boliviana.

Hace 6 Hs

Un operativo de Gendarmería Nacional permitió descubrir en Salta el traslado de más de 4,7 toneladas de hojas de coca en estado natural que habían sido camufladas entre un cargamento de expeller de soja. El procedimiento se realizó en la localidad salteña de Urundel y concluyó con el secuestro de la mercadería y del vehículo, mientras que el conductor quedó supeditado a la causa.

Según informaron fuentes de la fuerza, el hallazgo fue resultado de tareas de vigilancia llevadas adelante por la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Orán”, cuyos efectivos alertaron al Escuadrón 20 “Orán” sobre un posible traslado de mercadería ilegal.

Interceptación nocturna

En la noche del martes, los gendarmes montaron un operativo de seguridad vial y lograron detener un camión Volvo con semirremolque que había partido desde la localidad de Pichanal. El vehículo era conducido por un hombre de nacionalidad boliviana.

Durante la inspección física del transporte, los uniformados detectaron bultos escondidos entre los 29.000 kilos de expeller de soja que integraban la carga declarada. Ante esta situación, y con autorización de la Fiscalía Federal Descentralizada de Orán, el camión fue trasladado hasta la Unidad para un control exhaustivo.

Más de 4,7 toneladas ocultas

En el lugar, los gendarmes contabilizaron un total de 4.779 kilos 500 gramos de hojas de coca distribuidos en 217 bultos, todos ocultos entre la carga de soja. La mercadería fue valuada en 337.169.981 pesos.

El procedimiento se realizó en el marco de una infracción a la Ley 22.415 (Código Aduanero). La fuerza secuestró la totalidad del cargamento ilegal y también incautó el vehículo utilizado para el traslado. El conductor quedó a disposición de la Justicia.

Temas SaltaGendarmería Nacional Argentina
