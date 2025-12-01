Gendarmería secuestró más de cuatro toneladas de hojas de coca ocultas en un cargamento de expeller de soja

Un operativo de Gendarmería Nacional permitió descubrir en Salta el traslado de más de 4,7 toneladas de hojas de coca en estado natural que habían sido camufladas entre un cargamento de expeller de soja. El procedimiento se realizó en la localidad salteña de Urundel y concluyó con el secuestro de la mercadería y del vehículo, mientras que el conductor quedó supeditado a la causa.