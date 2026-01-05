Fariseos, liberticidas y talibanes de mercado

Por otro lado, Robert Reich, profesor de Políticas Públicas durante 40 años, hoy en la universidad de Berkeley, se pregunta: “¿cuánta desigualdad podemos tolerar de manera que la economía siga funcionando para todos y la democracia siga en marcha?” Y en un resumen cita ejemplos hirientes que afectan a su país, casi idénticos a los de otros donde sus gobernantes han decidido imitar el libreto y convertirse en talibanes de mercado: la administración Trump quitó un trillón de dólares (un millón de millones) del Medicaid, el programa federal y estatal de salud para personas y familias de bajos ingresos y discapacitados, lo que constituye el mayor recorte de la historia en la única nación desarrollada sin sistema sanitario universal. Consecuencia: quedarán sin cobertura más de 10 millones de ciudadanos.