Recuerdos fotográficos: falló un cable y el puente quedó hecho pedazos en plena avenida Mate de Luna

En este espacio de procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA.

Jorge Olmos Sgrosso
Por Jorge Olmos Sgrosso Hace 4 Hs

Allá por 1984 ya se hablaba de la intensidad del tránsito en la avenida Mate de Luna y de la necesidad de contar con pasarelas peatonales para sortear cruces tan congestionados como el de Amador Lucero-Thames. Entonces el municipio decidió instalar un puente de hormigón... que quedó hecho trizas sobre el pavimento. Sucede que cedieron unas trampas del cable en la grúa que estaba montando la estructura. El daño fue sólo material -por suerte no había alguien cerca-. Meses después del accidente, ocurrido el 15 de mayo, el segundo intento resultó exitoso y finalmente el entonces intendente Rubén Chebaia cortó la cinta inaugural el 20 de septiembre.

