Un posteo en redes sociales adelantó la llegada de dos refuerzos a San Martín: ¿quiénes son?

El mercado de pases también se juega en las redes sociales. En medio de la ola de rumores, gestiones y anuncios pendientes, una historia de Instagram terminó captando la atención de los hinchas de San Martín. En su cuenta personal, Lucas Diarte compartió una foto junto a Víctor Salazar y Gonzalo Cano, histórico utilero del club.
La imagen tuvo efecto inmediato. Lo particular es que, aunque Salazar y Diarte ya se entrenan con el plantel, sus incorporaciones aún no habían sido oficializada por las cuentas institucionales. La foto, entonces, funcionó como un anticipo de vestuario: informal, espontáneo y directo al corazón del hincha.
En el caso de Diarte, la postal también tuvo un peso emocional propio. Será su tercer ciclo en el conjunto de La Ciudadela, lo que refuerza el sentido de pertenencia que el club intenta recuperar en esta etapa.
Un guiño al hincha
La foto dejó ver camaradería y un clima interno positivo en plena pretemporada, algo que el cuerpo técnico valora tanto como lo futbolístico. La confirmación oficial llegará por canales formales, pero el “spoiler” ya recorrió los celulares.