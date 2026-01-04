River cerró un refuerzo clave: acuerdo total con Flamengo para la llegada de Matías Viña

Con el correr de las horas, las negociaciones avanzaron hasta que todas las partes unificaron criterios y alcanzaron un acuerdo de palabra para que Viña se convierta en refuerzo en este mismo mercado. El "Mengão", reciente campeón de la Copa Libertadores, aceptó liberar al futbolista de 28 años, que además hizo fuerza para vestir la banda roja.