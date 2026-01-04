River cerró un refuerzo clave: acuerdo total con Flamengo para la llegada de Matías Viña

River decidió pasar página rápido después de un 2025 para el olvido y salió al mercado con determinación. La dirigencia, junto a Marcelo Gallardo, se movió con firmeza desde el primer día y ya logró cerrar las incorporaciones de Fausto Vera y Aníbal Moreno, dos mediocampistas de peso para reconstruir el equipo.
En ese contexto apareció con fuerza el nombre de Matías Viña. El conjunto "Millonario" aumentó sus esfuerzos para la adquisición del lateral izquierdo uruguayo y abrió conversaciones formales con Flamengo, dueño de su pase. La idea inicial fue clara: un préstamo con opción de compra, propuesta que encontró rápida receptividad del lado brasileño.
Con el correr de las horas, las negociaciones avanzaron hasta que todas las partes unificaron criterios y alcanzaron un acuerdo de palabra para que Viña se convierta en refuerzo en este mismo mercado. El "Mengão", reciente campeón de la Copa Libertadores, aceptó liberar al futbolista de 28 años, que además hizo fuerza para vestir la banda roja.
El arreglo se cerró bajo la modalidad de un préstamo con un cargo de 500 mil dólares y una opción de compra fijada en 5 millones por el 100% del pase. Esa cláusula se volverá obligatoria si el defensor disputa al menos el 50% de los partidos oficiales durante la temporada 2026.
Con este movimiento, Gallardo suma una pieza con recorrido internacional y experiencia en ligas europeas, pensando en una pretemporada que marcará el inicio de un nuevo ciclo en Núñez.