Aspen: un destino mágico, blanco y luminoso para conocer y disfrutar

Diseñado por el Pritzker Shigeru Ban, el edificio en sí ya es una pieza de vanguardia con su entramado de madera que parece tejido. A diferencia de otros museos de montaña que se quedan en el paisaje costumbrista, este es un “non-collecting museum”: no guarda obras, las hace rotar. Es dinámico, disruptivo y, sobre todo, ofrece una de las mejores vistas de la montaña desde su terraza. Si las paredes hablaran, las del Hotel Jerome contarían los secretos mejor guardados de la Generación Beat. Inaugurado en 1889, es el corazón de la ciudad. Entrar al J-Bar es retroceder a la época de la minería de plata, pero con un servicio de cinco estrellas.