Alpine se ilusiona con el auto de 2026 y Colapinto empieza a ver un nuevo horizonte en la Fórmula 1

Tras un 2025 para el olvido, la escudería francesa apuesta todo al cambio reglamentario y al A526, el monoplaza que ilusiona tanto a Pierre Gasly como al argentino.

El argentino es uno de los principales nombres con los que cuenta la escudería de cara al 2026 El argentino es uno de los principales nombres con los que cuenta la escudería de cara al 2026
Hace 2 Hs

Luego de cerrar la temporada 2025 en el último lugar del Campeonato de Constructores, Alpine decidió dar un golpe de timón y enfocar sus energías en el profundo cambio reglamentario que tendrá la Fórmula 1 a partir de 2026. En ese escenario aparece el A526, el monoplaza que utilizarán Pierre Gasly y Franco Colapinto, y que genera expectativas renovadas dentro de la escudería.

La reconstrucción del equipo se apoya en transformaciones estructurales de peso. Por un lado, el rediseño completo del chasis bajo las nuevas normas técnicas; por otro, una decisión estratégica que marca un antes y un después: Alpine dejará de fabricar sus propios motores y pasará a utilizar unidades de potencia suministradas por Mercedes, buscando mayor competencia.

Gasly fue uno de los primeros en explicar por qué el equipo aceptó atravesar un año tan complejo. El francés reconoció que el bajo rendimiento reciente estuvo directamente ligado a la planificación a largo plazo. Según relató, el trabajo anticipado con vistas a 2026 fue lo que le permitió sobrellevar una de las temporadas más difíciles de su carrera en la categoría.

Ambos pilotos tienen la dura tarea de revertir lo que fue un mal 2025 para la escudería. Ambos pilotos tienen la dura tarea de revertir lo que fue un mal 2025 para la escudería.

Esa mirada a futuro también explica por qué Alpine resignó protagonismo en la parte final del calendario. El propio Gasly sostuvo que el sacrificio tendría sentido si los resultados llegan más adelante, incluso dejando en claro que el costo deportivo inmediato era secundario frente a la posibilidad de ganar terreno cuando se inaugure el nuevo ciclo técnico de la F1.

Colapinto comparte ese optimismo moderado. El argentino aseguró que el coche que se está desarrollando representa un claro paso adelante respecto al utilizado en 2025, aunque remarcó que las conclusiones definitivas solo llegarán cuando el auto sea probado en condiciones reales de competencia. 

Desde la cúpula técnica también refuerzan el mensaje. El director general Steve Nielsen confirmó que el nuevo chasis superó las pruebas de seguridad y destacó mejoras en peso y resistencia. Sin embargo, fue cauto al señalar que las sensaciones positivas de fábrica deberán validarse en pista. 

Dave Greenwood, director de carreras, coincidió en que el proceso avanza conforme a lo planeado. Según explicó, Alpine trabaja con objetivos exigentes, especialmente en relación al nuevo peso mínimo que impondrá el reglamento, aunque consideran que se trata de una meta alcanzable. 

El calendario ya tiene fechas clave marcadas en rojo. El A526 será presentado oficialmente el 23 de enero y comenzará su rodaje en los test privados de pretemporada que se realizarán en Barcelona a fines de ese mes. Posteriormente, el desarrollo continuará en Bahréin, donde el equipo buscará afinar detalles antes del inicio del campeonato.

En cuanto al balance deportivo, 2025 dejó a Gasly como el único piloto que logró sumar puntos para Alpine, con 22 unidades y un sexto puesto en Silverstone como mejor resultado. Colapinto, en tanto, mostró señales de crecimiento, aunque todavía no pudo reflejarlo en el clasificador. El nuevo reglamento y el A526 aparecen ahora como la gran oportunidad para cambiar la historia.

Temas Fórmula 1Pierre GaslyFranco ColapintoAlpine F1 Team
