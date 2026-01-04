Alpine se ilusiona con el auto de 2026 y Colapinto empieza a ver un nuevo horizonte en la Fórmula 1

Gasly fue uno de los primeros en explicar por qué el equipo aceptó atravesar un año tan complejo. El francés reconoció que el bajo rendimiento reciente estuvo directamente ligado a la planificación a largo plazo. Según relató, el trabajo anticipado con vistas a 2026 fue lo que le permitió sobrellevar una de las temporadas más difíciles de su carrera en la categoría.