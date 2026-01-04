¿Cómo es la cárcel que Maduro comparte con "Mayo" Zambada y que tiene varios presos "vip"?

En ese contexto, la llegada de Maduro al MDC vuelve a colocar a la prisión de Brooklyn en el centro de la escena internacional. Está acusado por la Justicia estadounidense de liderar el “Cartel de los Soles”, una organización incluida por el gobierno de Trump en la lista de grupos narcoterroristas. Las imputaciones abarcan conspiración para el narcotráfico internacional, narcoterrorismo, importación de cocaína a Estados Unidos y presuntos vínculos con organizaciones armadas como las FARC, con el objetivo de utilizar el narcotráfico como herramienta política.