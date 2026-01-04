Parece el Caribe, pero está en Argentina: la playa de agua turquesa y arena clara que pocos conocen

Punta Perdices: la playa argentina de aguas turquesas que parece salida del Caribe

En la costa patagónica de Río Negro, a poco más de 60 km de Las Grutas y cerca del Puerto San Antonio Este, se encuentra Punta Perdices, una playa que desafía las expectativas comunes sobre el litoral atlántico argentino. Con su agua transparente de tonos turquesa y verde esmeralda, arenas claras recubiertas de conchillas y un mar manso sin olas pronunciadas, este rincón natural se ganó el apodo de “Caribe argentino” entre quienes ya lo descubrieron y comparten sus postales en redes y blogs de viajes.