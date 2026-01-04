Parece el Caribe, pero está en Argentina: la playa de agua turquesa y arena clara que pocos conocen

A primera vista, el paisaje remite a postales del Caribe: agua de un tono turquesa intenso, arena clara y una calma que invita al descanso. Sin embargo, este rincón sorprendente no está en una isla del trópico ni requiere cruzar fronteras para visitarlo. Lejos de los destinos más masivos, se presenta como una joya natural que cautiva a quienes buscanplayas distintas, con identidad propia y un entorno casi intacto.
Se trata de Punta Perdices, una playa ubicada en la provincia de Río Negro que, poco a poco, comienza a ganar reconocimiento por la transparencia y el color de sus aguas. Integrada al Área Natural Protegida Bahía San Antonio, este sitio ofrece una experiencia singular en la costa patagónica y se consolida como uno de los secretos mejor guardados del turismo argentino.
Punta Perdices: la playa argentina de aguas turquesas que parece salida del Caribe
En la costa patagónica de Río Negro, a poco más de 60 km de Las Grutas y cerca del Puerto San Antonio Este, se encuentra Punta Perdices, una playa que desafía las expectativas comunes sobre el litoral atlántico argentino. Con su agua transparente de tonos turquesa y verde esmeralda, arenas claras recubiertas de conchillas y un mar manso sin olas pronunciadas, este rincón natural se ganó el apodo de “Caribe argentino” entre quienes ya lo descubrieron y comparten sus postales en redes y blogs de viajes.
Lejos de los balnearios tradicionales con infraestructura turística consolidada, Punta Perdices ofrece una experiencia de tranquilidad y conexión con la naturaleza que atrae a quienes buscan un destino diferente en temporada de verano. Además de nadar en sus aguas cálidas y cristalinas, los visitantes pueden practicar kayak o stand up paddle, explorar las formaciones rocosas conocidas como Las Ollitas cuando baja la marea o simplemente caminar por sus extensos tres kilómetros de costa agreste.
Cómo llegar a Punta Perdices: guía práctica para visitar la playa de aguas turquesas en la Patagonia
La forma más habitual de llegar a Punta Perdices es en auto desde la cercana localidad balnearia de Las Grutas: desde allí se toma la Ruta Nacional 3 hacia San Antonio Este y, luego de aproximadamente 65 km, se empalma con la Ruta Provincial 1, que bordea la costa hasta el acceso a Punta Perdices. El último tramo es camino de ripio en buen estado, accesible para vehículos particulares sin necesidad de un 4x4, aunque siempre conviene conducir con precaución.
El destino también puede ser parte de una ruta más amplia: Punta Perdices está a unos 180 km de Viedma, capital de Río Negro, y a alrededor de 1050 km de Buenos Aires, si se viaja desde la Ciudad Autónoma por carretera. Al no contar con transporte público directo hasta la playa, la mayoría de los visitantes opta por alquilar un auto o llegar como parte de un recorrido por la costa patagónica.
No hay alojamientos ni servicios extensos en la playa misma, por lo que muchos turistas combinan la visita con estancias en Las Grutas o San Antonio Este, que ofrecen opciones de hospedaje, gastronomía y excursiones combinadas con la experiencia en el “Caribe de la Patagonia”