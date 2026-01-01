Punta Perdices: en qué parte de Argentina se encuentra el balneario de aguas turquesas

Con la llegada de la temporada de verano, crece el interés por destinos que combinan belleza natural, tranquilidad y aguas aptas para el disfrute. En Río Negro, se encuentra el balneario patagónico Punta Perdices, que emerge como una joya poco conocida que muchos ya bautizaron como el Caribe argentino.
Ubicado en la Península Villarino, a pocos kilómetros del puerto de San Antonio Este y cerca de Las Grutas, este balneario fue durante años un punto de encuentro casi exclusivo para pescadores. Sin embargo, el boca en boca y las imágenes que circulan en redes sociales ampliaron su fama y atrajeron a turistas en busca de playas menos concurridas.
El paisaje sorprende a primera vista por el arena clara cubierta de conchillas y un mar de aguas tranquilas, sin oleaje prominente, con tonalidades turquesas en la orilla y azul claro en las zonas más profundas. El agua es calma y poco profunda, lo que permite ingresar con tranquilidad tanto para el baño como para actividades recreativas y la pesca.
El entorno mantiene un aspecto característico de la patagonia. No hay árboles ni vegetación frondosa; predominan los arbustos bajos y la inmensidad de la meseta, lo que refuerza la sensación de aislamiento y contacto directo con la naturaleza.
¿Qué hacer en Punta Perdices?
Quienes planean visitar el balneario, deben tener en cuenta que la infraestructura es mínima, ya que solo hay un parador, por lo que se recomienda llevar provisiones.
Más allá del balneario, Punta Perdices ofrece otras propuestas. Es posible recorrer la península, acercarse al apostadero de lobos marinos y disfrutar del avistaje de aves, una actividad que convoca a turistas y aficionados a la fotografía. Los más aventureros también pueden alquilar kayaks o practicar stand up paddle en las aguas tranquilas de la zona.
Al caer la tarde, el lugar regala uno de sus mayores atractivos: el atardecer frente al mar Argentino, especialmente desde el sector conocido como Punta Verde, donde el cielo y el agua se funden en una postal difícil de olvidar.