No es ni Canadá ni Suiza: el lago más cristalino de Sudamérica está en Argentina

¿Cómo se llega al Lago Epuyén?

El acceso al Lago Epuyén mantiene la mística del lugar. Guardado como un secreto, su acceso no es inmediato. No hay autopistas ni rutas y está alejado de los circuitos turísticos tradicionales. No hay masividad, sino silencio y paisajes detenidos en el tiempo. Se encuentra a pocos minutos del pueblo de Epuyén y se puede llegar en auto desde El Bolsón, ubicado a unos 30 kilómetros, a través de la Ruta Nacional 40 y caminos provinciales señalizados.