Secciones
LA GACETA
SociedadTurismo

No es ni Canadá ni Suiza: el lago más cristalino de Sudamérica está en Argentina

Un paisaje prístino, celoso del paso del tiempo y donde el agua parece desaparecer al asomarse.

El Lago Epuyén, un tesoro escondido de la Patagonia. El Lago Epuyén, un tesoro escondido de la Patagonia. Patagonia Express
Hace 16 Min

Ahí donde las cumbres de los Andes parecen terminadas a pincel y los árboles completan la mística de un lugar salido de una postal, el Lago Epuyén hipnotiza la vista. Imposible dejar de atender a su azul eléctrico; al acercarse, puede observarse hasta el fondo de aquellas aguas cristalinas, de las más limpias en toda Sudamérica.

Desde El Cadillal hasta los Valles: vacaciones sin pileta y al alcance del boleto

Desde El Cadillal hasta los Valles: vacaciones sin pileta y al alcance del boleto

Ubicado en la provincia de Chubut, en la Patagonia Argentina, se encuentra un sitio casi fantástico, propio de un cuento de hadas. Turistas, fotógrafos y amantes de la naturaleza admiran este rincón escondido de nuestro país donde los árboles y las montañas se rehúsan a los cambios, donde su belleza obliga a la admiración.

¿Cómo se llega al Lago Epuyén?

El acceso al Lago Epuyén mantiene la mística del lugar. Guardado como un secreto, su acceso no es inmediato. No hay autopistas ni rutas y está alejado de los circuitos turísticos tradicionales. No hay masividad, sino silencio y paisajes detenidos en el tiempo. Se encuentra a pocos minutos del pueblo de Epuyén y se puede llegar en auto desde El Bolsón, ubicado a unos 30 kilómetros, a través de la Ruta Nacional 40 y caminos provinciales señalizados.

Para quienes viajan desde más lejos, el aeropuerto más cercano es el de Bariloche, a unos 150 kilómetros, con conexión terrestre hasta la zona.

Un agua tan cristalina que parece desaparecer

Este lugar fue reconocido por expertos internacionales por su calidad ecológica y su estabilidad ambiental. En días despejados se puede ver el fondo del lago con tanta nitidez que da la sensación de que el agua no está allí. La primavera y el verano son las mejores épocas para visitarlo, cuando el clima es más templado y el agua alcanza su mayor nivel de transparencia.

El Lago Epuyén forma parte del Parque Municipal Puerto Bonito, lo que explica gran parte de su pureza y paisajes prístinos. Está regulado y protegido por normas estrictas de conservación, y se prohíbe la navegación con motores a combustión para evitar cualquier alteración del agua. Como está dentro de una reserva forestal y un parque municipal, las condiciones geológicas y climáticas crearon el escenario perfecto para que se conserve tan puro como hace siglos.

La baja densidad poblacional y la ausencia de actividad industrial mantienen a este paisaje virgen de los artificios humanos. Esta preservación convierte al espejo de agua en uno de los rincones naturales mejor conservados de Sudamérica.

¿Qué hacer en este rincón escondido?

Deportes acuáticos sin motor: kayak, stand up paddle, remo y navegación a vela, permitidos para preservar la pureza del agua.

Senderismo y trekking: senderos que bordean el lago y se internan en bosques nativos de cipreses, coihues y maitenes.

Pesca deportiva: en especial pesca con mosca, una de las actividades más buscadas en la zona.

Fotografía y conexión con la naturaleza: la quietud del agua, el silencio del entorno y el paisaje patagónico convierten al lago en un escenario ideal para desconectar y capturar postales únicas.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Descuentos y cuotas sin interés en pasajes, hoteles y compras: cómo acceder a los beneficios de Viajar + de Banco Nación

Descuentos y cuotas sin interés en pasajes, hoteles y compras: cómo acceder a los beneficios de Viajar + de Banco Nación

Cómo estará el tiempo en el sur del país para Año Nuevo

Cómo estará el tiempo en el sur del país para Año Nuevo

Incendio en Suiza: un video muestra cómo empezó el fuego en el bar que dejó 40 muertos

Incendio en Suiza: un video muestra cómo empezó el fuego en el bar que dejó 40 muertos

Qué se sabe sobre la salud de Christian Petersen: el nuevo parte médico de 2026

Qué se sabe sobre la salud de Christian Petersen: el nuevo parte médico de 2026

De qué murió Pablo Lago, el reconocido guionista y autor de éxitos de la televisión

De qué murió Pablo Lago, el reconocido guionista y autor de éxitos de la televisión

Lo más popular
Estados Unidos anunció que capturó a Nicolás Maduro tras un ataque a gran escala en Venezuela
1

Estados Unidos anunció que capturó a Nicolás Maduro tras un "ataque a gran escala" en Venezuela

La libertad avanza: Javier Milei respaldó el ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro
2

"La libertad avanza": Javier Milei respaldó el ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro

Videos de Venezuela: el ataque de Estados Unidos fue filmado y compartido en las redes sociales
3

Videos de Venezuela: el ataque de Estados Unidos fue filmado y compartido en las redes sociales

Imputan a un hombre por desviar fondos de una fundación
4

Imputan a un hombre por desviar fondos de una fundación

A través de un comunicado, el hijo de Maduro llamó a movilizarse tras la captura del presidente venezolano
5

A través de un comunicado, el hijo de Maduro llamó a movilizarse tras la captura del presidente venezolano

Estados Unidos adelantó que Maduro y su esposa serán juzgados en Nueva York
6

Estados Unidos adelantó que Maduro y su esposa serán juzgados en Nueva York

Más Noticias
Un sábado con calor extremo y alerta amarilla por tormentas en Tucumán

Un sábado con calor extremo y alerta amarilla por tormentas en Tucumán

De qué murió Pablo Lago, el reconocido guionista y autor de éxitos de la televisión

De qué murió Pablo Lago, el reconocido guionista y autor de éxitos de la televisión

Michelo ratificó su apoyo a Nicolás Maduro tras la captura: qué dijo el influencer salteño

Michelo ratificó su apoyo a Nicolás Maduro tras la captura: qué dijo el influencer salteño

“Capacidad de daño”: hay 12 provincias en alerta amarilla por tormentas intensas

“Capacidad de daño”: hay 12 provincias en alerta amarilla por tormentas intensas

Estados Unidos anunció que capturó a Nicolás Maduro tras un ataque a gran escala en Venezuela

Estados Unidos anunció que capturó a Nicolás Maduro tras un "ataque a gran escala" en Venezuela

Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán

Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán

El año arranca con alertas por tormentas y calor extremo: ¿cuáles son las zonas más afectadas?

El año arranca con alertas por tormentas y calor extremo: ¿cuáles son las zonas más afectadas?

Caso Vélez: los fundamentos del juez para sostener que hubo consentimiento y dictar el sobreseimiento

Caso Vélez: los fundamentos del juez para sostener que hubo consentimiento y dictar el sobreseimiento

Comentarios