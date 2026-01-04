Alerta amarilla en tres provincias: a qué hora se esperan las tormentas más fuertes

En esas áreas se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, con algunos eventos localmente fuertes, que podrían incluir caída de granizo, fuerte actividad eléctrica, precipitaciones intensas en breves períodos y ráfagas que alcanzarían los 70 kilómetros por hora. Asimismo, se estiman acumulados de lluvia de entre 20 y 50 milímetros y, en las zonas más altas de la cordillera, precipitaciones predominantemente en forma de nieve o granizo.