Alerta amarilla en tres provincias: a qué hora se esperan las tormentas más fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este domingo 4 de enero se presentará un escenario climático similar al de jornadas anteriores y que no rigen alertas por calor extremo en ninguna región del país. No obstante, el organismo emitió una advertencia amarilla por tormentas que alcanza a algunas provincias del norte.
Además, el organismo indicó que la alerta amarilla implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes, como lluvias intensas, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo. Ante este escenario, recomendó mantenerse informado a través de los canales oficiales y tomar precauciones, especialmente en las zonas alcanzadas por la alerta.
¿Qué provincias del norte argentino están bajo alerta por tormentas?
El parte emitido por el organismo organismo señala que Catamarca, Salta y Jujuy serán las provincias afectadas por el aviso, ante la posible ocurrencia de “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.
En esas áreas se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, con algunos eventos localmente fuertes, que podrían incluir caída de granizo, fuerte actividad eléctrica, precipitaciones intensas en breves períodos y ráfagas que alcanzarían los 70 kilómetros por hora. Asimismo, se estiman acumulados de lluvia de entre 20 y 50 milímetros y, en las zonas más altas de la cordillera, precipitaciones predominantemente en forma de nieve o granizo.
Alerta amarilla en tres provincias del norte: ¿a qué hora serán las tormentas más intensas?
Catamarca: zona centro, de norte a sur, durante la tarde y la noche.
Salta: zona oeste, de norte a sur -excepto zona cordillerana-, por la tarde y la noche; zona norte -límite con Jujuy-, por la tarde y la noche.
Jujuy: centro y oeste, de norte a sur, durante la tarde y la noche.