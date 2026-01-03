Calculadora en mano: qué resultados necesita Argentina para clasificarse a cuartos de la United Cup

El "Plan B" se activa si Estados Unidos gana su serie y se queda con el grupo. En ese caso, Argentina deberá esperar para entrar como uno de los mejores segundos de la sede. Allí se compararán sus números (partidos, sets y games) con los escoltas de los otros grupos de Perth. Por eso, el set y el partido ganado por Báez pueden ser el pasaporte a la próxima ronda, aunque también podría verse perjudicado lpor a dura derrota de Solana Sierra ante Coco Gauff y la caída de Guido Andreozzi y María Lourdes Carlé en el dobles mixto ante Christian Harrison y la propia Gauff.