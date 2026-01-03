Calculadora en mano: qué resultados necesita Argentina para clasificarse a cuartos de la United Cup

La derrota por 2-1 ante Estados Unidos en la segunda presentación de la United Cup dejó un sabor agridulce en Perth, pero de ninguna manera apagó la ilusión argentina. Pese a perder el invicto, el equipo nacional mantiene vivas sus posibilidades de clasificar a los cuartos de final por primera vez en su historia, apoyándose en dos vías concretas: ganar el grupo por desempate o avanzar como uno de los mejores segundos.
El punto que consiguió Sebastián Báez ante un "top ten" como Taylor Fritz (el mejor triunfo de su carrera) vale oro. No solo por lo anímico, sino porque mejoró el coeficiente estadístico del equipo en el Grupo A, un factor que será el juez de la definición.
Los dos escenarios posibles
El primer camino es finalizar líderes. Para ello, Argentina necesita que España venza a Estados Unidos en la serie que se jugará este domingo desde las 23. Si esto ocurre, habrá un triple empate y se definirá por los criterios oficiales: porcentaje de partidos ganados, luego sets y finalmente games. El haber barrido 3-0 a España en el debut le da una gran ventaja a la Albiceleste en esta matemática; sin embargo, luce realmente improbable que la "Roja" sea capaz de vencer al seleccionado norteamericano.
El "Plan B" se activa si Estados Unidos gana su serie y se queda con el grupo. En ese caso, Argentina deberá esperar para entrar como uno de los mejores segundos de la sede. Allí se compararán sus números (partidos, sets y games) con los escoltas de los otros grupos de Perth. Por eso, el set y el partido ganado por Báez pueden ser el pasaporte a la próxima ronda, aunque también podría verse perjudicado lpor a dura derrota de Solana Sierra ante Coco Gauff y la caída de Guido Andreozzi y María Lourdes Carlé en el dobles mixto ante Christian Harrison y la propia Gauff.