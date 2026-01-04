30 años después: el bronce de Pablo Chacón, la última postal olímpica del boxeo argentino

En cuartos de final, Chacón le ganó 18-7 al húngaro János Nagy, uno de los nombres señalados para el podio. Ese triunfo fue el pasaporte al bronce. En semifinales no pudo con el tailandés Somluck Kamsing, que terminaría siendo campeón olímpico. Pero en Atlanta no había pelea por el tercer puesto ya que los dos semifinalistas derrotados se colgaban la medalla. Por eso el bronce del mendocino quedó compartido con otro joven que empezaba a construirse como mito: Floyd Mayweather Jr., que tenía 19 años.