LA GACETA entregó el calendario 2026 de Atlético Tucumán

La recorrida también sumó la voz de Lourdes del Valle Barrionuevo, fanática del “Decano”, que no dudó en explicar lo que significa el club en su vida. “Atlético es una pasión”, afirmó, y profundizó su sentimiento al agregar que “es lo que me saca de los momentos malos cada vez que voy a la cancha”. Con simpleza, dejó en evidencia que se trata de algo que excede al fútbol y funciona como un refugio emocional que la acompaña día a día, tanto en la cancha como fuera de ella.