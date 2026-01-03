LA GACETA entregó el calendario 2026 de Atlético Tucumán

LA GACETA salió este fin de semana a la calle con una propuesta especial para sus lectores. Junto al diario, se entregó de manera gratuita el calendario anual 2026 con temática de Atlético. La iniciativa no se limitó a la distribución del material, sino que buscó escuchar a los hinchas, conocer sus historias y entender qué lugar ocupa el fútbol, y en particular el “Decano”, en su vida cotidiana, atravesando recuerdos y emociones.
Uno de los testimonios fue el de Juan Carlos Montero, jubilado y ex maratonista, quien mantiene un vínculo permanente con el deporte y con la actividad física. “Me gusta el fútbol, me encanta”, contó, antes de remarcar el lugar central que ocupa en su vida. “Es lindo, mucho más cuando juega la Selección, porque ahí somos todos argentinos”, relató, dejando en claro que la pelota sigue funcionando como un punto de encuentro. Al hablar del calendario, fue directo. “Lo voy a poner en mi casa para ver cuándo cobro”, comentó entre risas, en una escena que mezcló humor y cotidianeidad.
La recorrida también sumó la voz de Lourdes del Valle Barrionuevo, fanática del “Decano”, que no dudó en explicar lo que significa el club en su vida. “Atlético es una pasión”, afirmó, y profundizó su sentimiento al agregar que “es lo que me saca de los momentos malos cada vez que voy a la cancha”. Con simpleza, dejó en evidencia que se trata de algo que excede al fútbol y funciona como un refugio emocional que la acompaña día a día, tanto en la cancha como fuera de ella.
Otro de los encuentros fue con Eric Nievas, quien actualmente vende pan como parte de una fundación que le permitió reordenar su vida y sostener su trabajo cotidiano. Desde ese espacio mantiene también su vínculo con el fútbol, deporte que lo acompaña desde chico y que sigue presente en su rutina. “El fútbol es una pasión”, aseguró, antes de recordar su paso por el club. “Jugaba y entrenaba en Atlético cuando era chico, pero por problemas de la vida dejé”, relató. Aun así, explicó que el deporte sigue siendo un espacio de disfrute.
La recorrida dejó en claro que el calendario de Atlético tiene un valor especial para los hinchas, porque refleja historias personales y los vínculos con el club. La propuesta continuará el próximo sábado, cuando LA GACETA entregue el calendario anual con temática de San Martín, pensado especialmente para los fanáticos del “Santo”. (Producción periodística: Francisco Iturri)