Heinze se enojó con un rival y tuvo que ser frenado por Arteta en la victoria de Arsenal

El dominio de Arsenal se consolidó en el complemento con un doblete del mediocampista inglés Declan Rice, que estableció el 3-1 parcial. Sobre el final, Eli Kroupi descontó para los Cherries y le puso suspenso al cierre. En el conjunto visitante, Marcos Senesi fue titular, mientras que Julio Soler permaneció en el banco de suplentes.