Heinze se enojó con un rival y tuvo que ser frenado por Arteta en la victoria de Arsenal

Los Gunners vencieron 3-2 a Bournemouth por la fecha 20 de la Premier League y el argentino protagonizó un tenso cierre de partido tras un cruce con el cuerpo técnico local.

La bronca del Gringo tras el final del encuentro. La bronca del "Gringo" tras el final del encuentro.
Hace 1 Hs

Gabriel Heinze, asistente de Mikel Arteta en el conjunto londinense, fue protagonista de un fuerte enojo tras el silbatazo final y debió ser contenido por el propio entrenador español para evitar que la situación pasara a mayores.

Luego del final del encuentro, el “Gringo” se molestó con un integrante del cuerpo técnico rival, encabezado por Andoni Iraola. La bronca fue evidente y generó revuelo en la zona de bancos, aunque sus propios colegas intervinieron rápidamente. Iraola saludó a Arteta y el episodio quedó únicamente como una escena caliente del cierre del partido.

En lo futbolístico, Bournemouth había comenzado mejor y se puso en ventaja, que aprovechó un error del defensor brasileño Gabriel Magalhaes. Sin embargo, el propio zaguero se encargó de igualar el marcador a los 16 minutos de juego, iniciando la remontada de los Gunners.

El dominio de Arsenal se consolidó en el complemento con un doblete del mediocampista inglés Declan Rice, que estableció el 3-1 parcial. Sobre el final, Eli Kroupi descontó para los Cherries y le puso suspenso al cierre. En el conjunto visitante, Marcos Senesi fue titular, mientras que Julio Soler permaneció en el banco de suplentes.

Con esta victoria, Arsenal se afianzó en la cima de la Premier League con 48 puntos en 20 partidos. Su escolta momentáneo es Aston Villa, con Emiliano “Dibu” Martínez, que suma 42 unidades, mientras que Manchester City tiene 41 y podría recortar distancias si vence a Chelsea como local.

"Dibu" Martínez no se rinde: Aston Villa venció a Nottingham Forest y es el nuevo escolta

Dibu Martínez no se rinde: Aston Villa venció a Nottingham Forest y es el nuevo escolta

El próximo compromiso de los Gunners será el jueves, cuando reciban a Liverpool en Londres por la fecha 21 del campeonato. El equipo dirigido por Jürgen Klopp marcha cuarto con 33 puntos y buscará acercarse a los puestos de vanguardia.

Temas Arsenal Football ClubLondresInglaterraLiga PremierGabriel Heinze
