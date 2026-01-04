La estrella de Belén

Según el evangelio de San Mateo, los Reyes Magos vieron una luz en el cielo y la siguieron hasta que ella se detuvo sobre una casa y en ese lugar encontraron al Niño Jesús, que había nacido pocos días antes. Hace mucho tiempo que los astrónomos y teólogos tratan de determinar qué fue esa luz y no logran un acuerdo.
No hay objetos del cielo que se muevan y de golpe se detengan, pero podría ser una ilusión óptica. En los dibujos muchas veces aparece como un cometa o como una estrella con cola, pero en la Biblia se describe solo como una luz. Lo que buscan los científicos es cuál fue el objeto o fenómeno astronómico que vieron, si eso existió.
Johanes Kepler propuso que podía ser el Cometa Halley, pero este había pasado varios años antes del nacimiento de Jesús. La otra posibilidad que él encontró, aunque fue menos difundida, es que haya sido una conjunción de Júpiter y Saturno que ocurrió en el año 7 AC. Una conjunción es cuando dos o más cuerpos celestes se ven muy próximos o uno delante de otro, apareciendo como un objeto muy brillante. Las conjunciones pueden ser entre planetas, la luna o estrellas. Otros astrónomos encontraron varias conjunciones que ocurrieron alrededor de esa fecha y algunos identificaron cometas que fueron vistos por los astrónomos chinos y coreanos en esa época.
Algunos afirman que lo que vieron fue una estrella muy brillante como Sirio, Regulus y hasta Alfa Centauri. Alfa Centauri tiene muy cerca a Beta Centauri y podría considerarse que uniendo las dos con una línea podrían indicar la casa que buscaban, y cerca está la Cruz del Sur. Hay que recordar que buscaban a un niño que sería un profeta y la cruz tenía un sentido religioso. Estas últimas se veían desde Belén en esa época, cosa que no ocurre actualmente.
Otros astrónomos creen que puede haber sido una nova o una supernova. Una nova aparece cuando hay dos estrellas cercanas, una de ellas una estrella compacta como una enana blanca, que no es visible a simple vista, le absorbe parte del material a la otra y comienza a verse muy brillante. Una supernova ocurre cuando una estrella masiva explota. Ambos son fenómenos que aparecen de golpe, duran unos días y luego desaparecen. También proponen una supernova en la Galaxia de Andrómeda pero, aunque hay restos de una supernova, no se puede determinar cuándo ocurrió.
Hasta el momento no hay acuerdo sobre lo que vieron los Reyes Magos. El problema fundamental es que el nacimiento del Niño Jesús y la visita de los Reyes no son fechas que estén determinadas con exactitud. Algunos investigadores hablan de diferencias de días o de años con las fechas en que se celebran.
El astrónomo jesuita Guy Consolmagno, director emérito del Observatorio Vaticano, dice que el relato de la estrella “pudo haber sido una historia piadosa que San Mateo insertó en su Evangelio para comparar el nacimiento de Jesús con el de los emperadores romanos, que utilizaban ese tipo de eventos astronómicos para demostrar su legitimidad”.
Hay que recordar que La Biblia no es un libro científico, sino un texto religioso y hay muchas cosas que tienen un sentido simbólico.