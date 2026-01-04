La estrella de Belén

Johanes Kepler propuso que podía ser el Cometa Halley, pero este había pasado varios años antes del nacimiento de Jesús. La otra posibilidad que él encontró, aunque fue menos difundida, es que haya sido una conjunción de Júpiter y Saturno que ocurrió en el año 7 AC. Una conjunción es cuando dos o más cuerpos celestes se ven muy próximos o uno delante de otro, apareciendo como un objeto muy brillante. Las conjunciones pueden ser entre planetas, la luna o estrellas. Otros astrónomos encontraron varias conjunciones que ocurrieron alrededor de esa fecha y algunos identificaron cometas que fueron vistos por los astrónomos chinos y coreanos en esa época.