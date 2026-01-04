Hace 35 años Mercedes Sosa era declarada “Ciudadana Ilustre” de la capital

Fue el 4 de enero de 1991. Comenzaba el verano y la cantora, de visita en Tucumán, recibía un más que merecido homenaje. “Nuestro tiempo tiene la voz de Mercedes Sosa y le agradece conservar el amor por su suelo y por su gente”, destacó el intendente Raúl Martínez Aráoz al declararla “Ciudadana Ilustre” de la capital.
“Me siento conmovida, creo que el mejor reconocimiento del mundo es el que brinda el pueblo donde uno nació -sostuvo ella-. Quiero decirles que soy mimada ahora. Que me quieren en todos lados ahora. Hubo muchos sinsabores y los sobrellevé, pero nunca perdí mí identidad. Los que nacemos en esta parte del mundo nunca perdemos la tucumanía”.
Hoy se cumplen 35 años de aquel maravilloso momento.