Secciones
LA GACETA
OpiniónColumnas

Hace 35 años Mercedes Sosa era declarada “Ciudadana Ilustre” de la capital

En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.

Hace 35 años Mercedes Sosa era declarada “Ciudadana Ilustre” de la capital
Jorge Olmos Sgrosso
Por Jorge Olmos Sgrosso Hace 5 Hs

Fue el 4 de enero de 1991. Comenzaba el verano y la cantora, de visita en Tucumán, recibía un más que merecido homenaje. “Nuestro tiempo tiene la voz de Mercedes Sosa y le agradece conservar el amor por su suelo y por su gente”, destacó el intendente Raúl Martínez Aráoz al declararla “Ciudadana Ilustre” de la capital. 

“Me siento conmovida, creo que el mejor reconocimiento del mundo es el que brinda el pueblo donde uno nació -sostuvo ella-. Quiero decirles que soy mimada ahora. Que me quieren en todos lados ahora. Hubo muchos sinsabores y los sobrellevé, pero nunca perdí mí identidad. Los que nacemos en esta parte del mundo nunca perdemos la tucumanía”. 

Hoy se cumplen 35 años de aquel maravilloso momento.

Temas Mercedes Sosa
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cómo funcionan los programas de Nueva York para formarse como docente
1

Cómo funcionan los programas de Nueva York para formarse como docente

Si estás en Buenos Aires este verano, no te pierdas la muestra del Indio Solari
2

Si estás en Buenos Aires este verano, no te pierdas la muestra del Indio Solari

Chaqueño Palavecino y más: así es la grilla del primer Festival Don Vargas en Tafí Viejo
3

Chaqueño Palavecino y más: así es la grilla del primer Festival Don Vargas en Tafí Viejo

La UNR se convirtió en la primera universidad pública en certificar Lengua de Señas
4

La UNR se convirtió en la primera universidad pública en certificar Lengua de Señas

La Independencia, el peronismo, el cierre de ingenios, el golpe: ¿qué aprendimos de los “aniversarios redondos”?
5

La Independencia, el peronismo, el cierre de ingenios, el golpe: ¿qué aprendimos de los “aniversarios redondos”?

“Achilata for export” antepone humor fresco a los calores del verano
6

“Achilata for export” antepone humor fresco a los calores del verano

Más Noticias
Jaldo, Chahla, Acevedo y Catalán: ¿quiénes marcarán el pulso político del 2026 en Tucumán?

Jaldo, Chahla, Acevedo y Catalán: ¿quiénes marcarán el pulso político del 2026 en Tucumán?

La UNR se convirtió en la primera universidad pública en certificar Lengua de Señas

La UNR se convirtió en la primera universidad pública en certificar Lengua de Señas

La Independencia, el peronismo, el cierre de ingenios, el golpe: ¿qué aprendimos de los “aniversarios redondos”?

La Independencia, el peronismo, el cierre de ingenios, el golpe: ¿qué aprendimos de los “aniversarios redondos”?

Con Juri al mando, la Capital planifica el verano

Con Juri al mando, la Capital planifica el verano

Puro talento femenino: grandes voces y diferentes estilos que vuelven a la Capital Federal

Puro talento femenino: grandes voces y diferentes estilos que vuelven a la Capital Federal

Presencias esperadas: de Bad Bunny a Ricardo Arjona, y con muchos nombres más

Presencias esperadas: de Bad Bunny a Ricardo Arjona, y con muchos nombres más

Grilla de recitales para este 2026: las leyendas del rock son argentinas por adopción

Grilla de recitales para este 2026: las leyendas del rock son argentinas por adopción

“Achilata for export” antepone humor fresco a los calores del verano

“Achilata for export” antepone humor fresco a los calores del verano

Comentarios