Qué hay para hacer este domingo en Tucumán

Propuestas

Actividades artísticas en Tucumán

Este mediodía, la peña tucumana La Casa de Yamil (España 153) ofrecerá folclore norteño para el almuerzo, con las actuaciones de Canto Tucumano (foto) y Los 4 Cantores del Alba y su Mariachi. a las 18.30, en la explanada a los pies del Cristo Bendicente del cerro San Javier, estará el ciclo Música al Atardecer, seguida del espectáculo Cristo Resplandesciente. Por aparte, desde las 18 en el Parque Temático Histórico de Famaillá tendrá lugar la fiesta de los Reyes Magos. A las 20, en la Casa de la Cultura, la comuna de Santa Ana abrirá su temporada turística.