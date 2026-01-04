Qué hay para hacer este domingo en Tucumán

K-pop
Fiesta en Caprice
Hoy, entre las 19 y las 23, en Caprice Guarida Cultural (Chacabuco 437) tendrá lugar la primera feria multifandom KPop Norte Fest, con stands, música en vivo, baile y pressentaciones artísticas. La entrada es libre y gratuita.
Yerba Buena shopping
Timna comedi recorre el jazz y el folclore latinoamericano
La cantautora Timna Comedi protagonizará el primer recital del año en el patio central del Yerba Buena Shopping (avenida Aconquija y Lobo de la Vega), desde las 18.30 y con acceso gratuito. Su repertorio presenta un recorrido íntimo por músicas del mundo, con influencias de ritmos brasileños, folclore argentino, jazz y la canción de autor, atravesado por la improvisación vocal en un concierto de voz y guitarra que invita a viajar a través de la emoción y la calidez de cada interpretación.
Restó Boris
Blues con Los Hijos de Saturno
Una noche de jazz fusión, blues y rock progresivo con temas propios es la que presentará el grupo taficeño Los Hijos de Saturno esta noche, en el Restó Boris (San Juan 1.131) y en una propuesta en formato acústico. Martín Gramajo en batería, Luciano Zelaya en piano y voz e Isaac Nieva en bajo y segunda voz plantean una mirada renovada dentro del género con identidad tucumana, a partir de texturas modernas y sonidos experimentales, con letras que tienen referencias a la mitología grecorromana y a la realidad propia de la ciudad del limón.
Propuestas
Actividades artísticas en Tucumán
Este mediodía, la peña tucumana La Casa de Yamil (España 153) ofrecerá folclore norteño para el almuerzo, con las actuaciones de Canto Tucumano (foto) y Los 4 Cantores del Alba y su Mariachi. a las 18.30, en la explanada a los pies del Cristo Bendicente del cerro San Javier, estará el ciclo Música al Atardecer, seguida del espectáculo Cristo Resplandesciente. Por aparte, desde las 18 en el Parque Temático Histórico de Famaillá tendrá lugar la fiesta de los Reyes Magos. A las 20, en la Casa de la Cultura, la comuna de Santa Ana abrirá su temporada turística.
Ferias artesanales
Los artesanos y emprendedores tucumanos tendrán habilitados sus stands esta tarde, desde las 18 en la Feria Manantial Sur 2500 Viviendas (avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón); y una hora más tarde lo harán en las de los parques El Provincial (avenida Roca y Chacabuco) y Avellaneda.