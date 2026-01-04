Carmen Cáceres: “Una crisis cada veinte años es una forma de estabilidad”

- El disparador fue la escena de la chica con los dólares con su “segundo padre”, porque ahí nomás vi la cosa sucia del dinero en la intimidad familiar, como una especie de juego entre lo obsceno del dinero y lo obsceno del cuerpo con su padre. Después, la primera versión de esta novela, que fue rechazada por todas las editoriales, se metía mucho más con el dilema de lo familiar y de la ciudad. A mí me parecía interesantísimo hablar de una ciudad de provincia, porque en la literatura argentina tenemos mucho el escenario urbano de Capital Federal y el resto del país como algo exótico y casi siempre rural. Después, cuando mi pareja, que también es escritor, me dijo “tu novela va de la plata, todo lo demás es un contexto para hablar de la plata”, ahí dije, “sí, vamos a seguir el dinero”.