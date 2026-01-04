La crisis de 2001 y la tensión entre el ahorro y el gasto

La escena, una de las más emblemáticas de la historia de las crisis económicas de nuestro país, dispara en ella una serie de reflexiones y organiza el relato (que se podría poner en relación con la novela El grito de Florencia Abbate, escrita mucho más cerca de los acontecimientos) alrededor de un tema que por incómodo y culposo para nuestra clase media, la dueña de “la opinión pública”, es casi un tabú: el dinero, no como abstracción sino en su dimensión material. Y la protagonista, saliendo del banco “forrada en dólares” y sintiendo cómo los fajos de billetes resbalan por su cuerpo transpirado exhibe todo el peso de lo que esta abstracción encubre.