La crisis de 2001 y la tensión entre el ahorro y el gasto

LA FICCIÓN DEL AHORRO
CARMEN M. CÁCERES
(Fiordo – Buenos Aires)
Estamos en el fatídico verano que comenzó en diciembre de 2001 y la protagonista de esta novela se encuentra en la bóveda de un banco de la ciudad de Posadas junto a su “segundo padre”, como llama amorosamente al marido de su madre, para retirar los ahorros de la pareja, lo que implica la puesta en práctica de un trabajoso mecanismo para evitar las miradas de curiosos y posibles ladrones.
La escena, una de las más emblemáticas de la historia de las crisis económicas de nuestro país, dispara en ella una serie de reflexiones y organiza el relato (que se podría poner en relación con la novela El grito de Florencia Abbate, escrita mucho más cerca de los acontecimientos) alrededor de un tema que por incómodo y culposo para nuestra clase media, la dueña de “la opinión pública”, es casi un tabú: el dinero, no como abstracción sino en su dimensión material. Y la protagonista, saliendo del banco “forrada en dólares” y sintiendo cómo los fajos de billetes resbalan por su cuerpo transpirado exhibe todo el peso de lo que esta abstracción encubre.
“La mierda económica” llamaba Marx a ese objeto que mueve al mundo y que sostiene los hilos de la dinámica familiar, en las incontables competencias fraternales por recibir los favores monetarios de la madre y que, descubre, no entra en las preocupaciones diarias de sus compañeros de sociología de la UBA, muy comprometidos con la revuelta popular. Como parece no entrar en las categorías de esta disciplina, urbana y porteñocéntrica, la realidad del “interior del interior”, la de aquellos barrios donde las casas de cemento, como la de la protagonista, son una excepción.
La tensión entre el ahorro y el gasto, así como entre ser de Capital o de provincia, entre pobreza urbana y rural organiza este texto en el que su autora despliega una suerte de mirada bizca, sin fascinación por la gran ciudad ni añoranza por el terruño, y donde descubre, en las muertes inexplicables y de las otras, la violencia que, como las crecidas del río Paraná, pero también las jornadas sangrientas del 19 y 20 de diciembre, se lleva puesto todo a su paso.
Alrededor del ombligo
“Toda literatura es provinciana. La literatura es provincia, tierra de vencidos”, nos recuerda Luis Chitarroni desde el epígrafe. Y frente a una narrativa actual que describe los altibajos de un viaje alrededor del ombligo, esta novela aborda, magistralmente, y desde los ¿márgenes? todo lo que hacemos para ganar, gastar, ahorrar y perder ese bien que, como la vista de cadáver, nos atrapa y repele a la vez.
María Eugenia Villalonga