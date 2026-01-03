Desde Italia sacuden a Boca: Roma prepara una oferta inesperada para retener a Dybala

El futuro de Paulo Dybala volvió a quedar en el centro de la escena y la señal llegó directo desde Europa. Mientras en Boca siguen atentos a una posible vuelta del delantero en el corto o mediano plazo, Roma analiza una jugada clave para intentar sostenerlo en el plantel con una propuesta que modificaría por completo su situación contractual.
Según informó el diario italiano Repubblica, la dirigencia del club capitalino evalúa presentarle una oferta de renovación muy distinta a la que firmó cuando arribó en 2022. De acuerdo al medio italiano, Roma estaría dispuesta a ofrecerle un nuevo contrato con un salario de 3 millones de euros netos por temporada, una cifra que representa una rebaja del 62,5% respecto a los 8 millones que percibe actualmente.
En ese sentido, Repubblica remarca que los próximos nueve partidos, entre Serie A y Coppa Italia, serán determinantes para definir el futuro del atacante argentino. Su continuidad dependerá tanto de su nivel futbolístico como de su respuesta física en este tramo de la temporada.
A pesar de las lesiones que le impidieron sostener continuidad, el entrenador Gian Piero Gasperini sigue teniendo una alta consideración por el ex Juventus. En una reciente conferencia fue contundente al remarcar que, si no está lesionado, juega, y que la Roma no tiene otros jugadores de tanta calidad.
Mientras tanto, en Boca la postura no se modifica. La dirigencia mantiene la estrategia de esperar a que el jugador finalice su contrato actual, que vence el 30 de junio de 2026, para recién entonces avanzar con una oferta formal e intentar concretar su regreso al fútbol argentino.