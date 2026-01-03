Secciones
Desde Italia sacuden a Boca: Roma prepara una oferta inesperada para retener a Dybala

Una decisión que se cocina en Europa reconfigura el panorama del delantero argentino y obliga a Boca a mirar de reojo.

El cordobés y su posible llegada a Boca es una de las novelas del verano El cordobés y su posible llegada a Boca es una de las novelas del verano
Hace 1 Hs

El futuro de Paulo Dybala volvió a quedar en el centro de la escena y la señal llegó directo desde Europa. Mientras en Boca siguen atentos a una posible vuelta del delantero en el corto o mediano plazo, Roma analiza una jugada clave para intentar sostenerlo en el plantel con una propuesta que modificaría por completo su situación contractual.

Según informó el diario italiano Repubblica, la dirigencia del club capitalino evalúa presentarle una oferta de renovación muy distinta a la que firmó cuando arribó en 2022. De acuerdo al medio italiano, Roma estaría dispuesta a ofrecerle un nuevo contrato con un salario de 3 millones de euros netos por temporada, una cifra que representa una rebaja del 62,5% respecto a los 8 millones que percibe actualmente.

El DT de Roma fue tajante sobre Paulo Dybala en medio de los rumores con Boca

El DT de Roma fue tajante sobre Paulo Dybala en medio de los rumores con Boca

En ese sentido, Repubblica remarca que los próximos nueve partidos, entre Serie A y Coppa Italia, serán determinantes para definir el futuro del atacante argentino. Su continuidad dependerá tanto de su nivel futbolístico como de su respuesta física en este tramo de la temporada.

A pesar de las lesiones que le impidieron sostener continuidad, el entrenador Gian Piero Gasperini sigue teniendo una alta consideración por el ex Juventus. En una reciente conferencia fue contundente al remarcar que, si no está lesionado, juega, y que la Roma no tiene otros jugadores de tanta calidad.

Roma hace todo lo posible para mantener al cordobés | Foto: @Lapopu Roma hace todo lo posible para mantener al cordobés | Foto: @Lapopu

Mientras tanto, en Boca la postura no se modifica. La dirigencia mantiene la estrategia de esperar a que el jugador finalice su contrato actual, que vence el 30 de junio de 2026, para recién entonces avanzar con una oferta formal e intentar concretar su regreso al fútbol argentino. 

Temas Buenos AiresClub Atlético Boca JuniorsItaliaRomaAssociazione Sportiva RomaRepública ArgentinaPaulo Dybala
