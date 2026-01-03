Desde Italia sacuden a Boca: Roma prepara una oferta inesperada para retener a Dybala

Según informó el diario italiano Repubblica, la dirigencia del club capitalino evalúa presentarle una oferta de renovación muy distinta a la que firmó cuando arribó en 2022. De acuerdo al medio italiano, Roma estaría dispuesta a ofrecerle un nuevo contrato con un salario de 3 millones de euros netos por temporada, una cifra que representa una rebaja del 62,5% respecto a los 8 millones que percibe actualmente.