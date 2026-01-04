Tomar agua con limón en ayunas: ¿qué efectos tiene en el cuerpo?

Incorporar un vaso de agua con limón al comenzar el día se volvió un hábito frecuente para muchas personas que buscan mejorar su bienestar general. En redes sociales y espacios dedicados a la vida saludable, esta práctica suele asociarse con beneficios que van desde la hidratación hasta la depuración del organismo, aunque no siempre queda claro qué efectos reales tiene en el cuerpo.
¿Qué sucede realmente cuando se consume agua con limón todas las mañanas? Especialistas en nutrición explican cómo actúa esta combinación en el organismo, cuáles son sus posibles aportes y qué aspectos conviene tener en cuenta antes de sumarla de manera cotidiana a la rutina diaria.
Qué pasa si tomo agua con limón todas las mañanas
Incluir agua con limón en la rutina matutina puede ser beneficioso, pero también implica riesgos si no se toman ciertas precauciones. Según Julia Zumpano, nutricionista de la Clínica Cleveland: “Empezar el día con agua de limón es una excelente forma de hidratar el cuerpo después de dormir”. Además, destacó que la vitamina C y los antioxidantes presentes en los limones aportan nutrientes importantes.
Sin embargo, tomar agua con limón en ayunas puede ser problemático para algunas personas. La nutricionista Júlia Farré advirtió, en declaraciones recogidas por El Mundo, que “el agua con limón es muy ácida y, al tomarla con el estómago vacío, puede causar problemas de acidez o dañar la flora digestiva”. Por esta razón, recomienda consumirla en otros momentos del día y acompañada de alimentos.
Otro aspecto a considerar es el impacto en la rutina dental. Muchas personas tienden a cepillarse los dientes justo después de tomar agua con limón, lo que puede tener consecuencias negativas para la salud bucal.
Cómo afecta tomar agua con limón a la salud dental
El consumo regular de agua con limón puede deteriorar el esmalte dental debido a su alta acidez. La dentista Stephanie Dumanian explicó que ve numerosos casos de erosión del esmalte relacionados con este hábito. “Cuando los pacientes beben agua con limón y luego cepillan sus dientes inmediatamente, básicamente están distribuyendo ácido por toda la superficie dental”, señaló.
Este fenómeno, conocido como erosión dental, puede llevar a una mayor sensibilidad y aumentar el riesgo de caries. Según los especialistas de Shirland Dental Practice y Shin Dentistry, la exposición prolongada al ácido cítrico debilita la capa protectora de los dientes, facilitando su desgaste.
Para minimizar estos efectos, los expertos recomiendan usar un sorbete al beber agua con limón, enjuagarse la boca con agua pura después de consumirla y esperar al menos 30 minutos antes de cepillarse los dientes. Este intervalo permite que el esmalte se recupere parcialmente de la acción del ácido.
Los beneficios para la salud de tomar agua con limón
A pesar de los riesgos, el agua con limón tiene numerosos beneficios para la salud. Una de sus principales ventajas es su contribución a la hidratación, especialmente al hacer más agradable el consumo de líquidos. Zumpano también destacó su bajo contenido calórico y alto valor nutricional.
Otra virtud es su capacidad para aportar vitamina C y antioxidantes. Según la farmacéutica, Marián García, esta bebida “contiene micronutrientes como potasio, magnesio y fósforo, además de compuestos fenólicos que actúan como antioxidantes”.
Además, beber agua con limón puede ser útil para prevenir la formación de cálculos renales. Según la National Kidney Foundation, el ácido cítrico del limón se combina con el calcio, reduciendo el riesgo de formación de litiasis renal. La organización recomienda mezclar media taza de jugo de limón con agua como un remedio preventivo eficaz.