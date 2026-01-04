Tomar agua con limón en ayunas: ¿qué efectos tiene en el cuerpo?

Incorporar un vaso de agua con limón al comenzar el día se volvió un hábito frecuente para muchas personas que buscan mejorar su bienestar general. En redes sociales y espacios dedicados a la vida saludable, esta práctica suele asociarse con beneficios que van desde la hidratación hasta la depuración del organismo, aunque no siempre queda claro qué efectos reales tiene en el cuerpo.