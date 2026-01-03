Cuál es el Auto del Año 2026 en Argentina, según un grupo de especialistas

El último año fue determinante en el sectorautomotriz y los amantes de los autos vieron cómo ingresaron nuevos y diversos modelos al mercado local. Además, se esperan algunos anuncios más para 2026 que vuelvan a generar beneficios para el rubro. En ese contexto, una organización sin fines de lucro integrada por periodistas especializados en vehículos otorgó el premio al "Auto del Año" 2026.
Desde la asunción del presidente Javier Milei se anunciaron varias modificaciones en materia impositiva, legal y documental relacionadas al sector automotriz. La industria fue una de las que más cambios vio en el último tiempo, con levantamiento de restricciones de importación, incentivos con cupos a los vehículos eléctricos de Free on Board –libre a bordo– de hasta U$S 16.000, eliminación de la primer escala del “impuesto al lujo” y reducción de la alícuota para la segunda escala, entre otros.
Cómo se eligió el "Auto del Año"
Por sexto año consecutivo se unieron testers y expertos del medio para la selección. Participaron de esta edición Matías Antico, de TN Autos; Augusto Brugo Marcó, de Revista Parabrisas; Gabriel Silveira, de Clarín; Martín Simacourbe, de Argentina Autoweb; Eduardo Smok, de Auto al Día; Gabriel Tomich, de MotorDigital y Guido Tonelli, de Revista Autotest. En esta edición también se sumaron como invitados José Luis Denari, de Telefé, y Walter Togneri, de Revista Parabrisas.
Los criterios para seleccionar a los competidores fueron establecidos con anticipación: debían ser autos lanzados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, con precio de venta en nuestro país, dejando afuera a los anuncios de preventas; y debían ser modelos cuya producción de unidades hubiera sido mayor a 5.000.
Cada jurado otorgó un total de 25 puntos, repartidos entre los modelos finalistas como quisieran, con solo dos consideraciones: todos los autos debían recibir al menos un punto y ninguno podía recibir más de diez.
Cuál fue el ganador del premio "Auto del Año" 2026
De los 68 modelos que cumplieron los requisitos para competir, solo cinco lograron quedar entre los favoritos. Como finalistas se registraron a una marca alemana, una francesa, una china, una italiana, una estadounidense, una surcoreana y una japonesa. Los modelos elegidos fueron:
● Volkswagen Tera
● Renault Koleos
● BAIC BJ30
● Fiat Titano (siendo el único de fabricación nacional)
● Ford Everest
● Kia K3
● Nissan Kicks
El 2 de enero se conoció al ganador a través del micrositio del premio. El SUV –suburban vehicle o vehículo suburbano en español– chico de la firma alemana, Volkswagen Tera, se coronó como el gran campeón de este año, lo que lo posiciona como un vehículo con grandes posibilidades en el mercado. En palabras de uno de los jurados, la decisión tuvo en cuenta las características del auto, evaluación costo-beneficio, impacto en el mercado o en su segmento e innovación en la propuesta.