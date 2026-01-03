Cuál es el Auto del Año 2026 en Argentina, según un grupo de especialistas

El 2 de enero se conoció al ganador a través del micrositio del premio. El SUV –suburban vehicle o vehículo suburbano en español– chico de la firma alemana, Volkswagen Tera, se coronó como el gran campeón de este año, lo que lo posiciona como un vehículo con grandes posibilidades en el mercado. En palabras de uno de los jurados, la decisión tuvo en cuenta las características del auto, evaluación costo-beneficio, impacto en el mercado o en su segmento e innovación en la propuesta.