¿Viajás en auto a Brasil?: los documentos obligatorios y el QR que te facilitará la vida

Los documentos esenciales para viajar a Brasil en auto

Tanto para quienes conocen la ruta de memoria como para quienes se animan a conducir porque así los números cierran mejor, es necesario chequear que se cuente con todos los papeles que indica la ley. Uno de los requisitos es la presentación del documento de identidad o pasaporte original, vigente y en soporte físico. Los funcionarios de frontera rechazan las versiones digitales de las identificaciones personales. Los conductores requieren la licencia de conducir con la categoría adecuada para el rodado y el título de propiedad del automotor.