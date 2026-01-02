¿Viajás en auto a Brasil?: los documentos obligatorios y el QR que te facilitará la vida

Algunos ya se habrán vestido de blanco y asistido a las paradisíacas playas de Brasil para recibir el Año Nuevo. Otros estarán haciendo el esfuerzo por encajar con perfecto cuidado las valijas en el auto para emprender viaje por las rutas internacionales. Para este último caso, no se debe olvidar que, entre los preparativos, la documentación debe ser la prioridad.
Miles de turistas ya comenzaron o están a punto de emprender viaje en su auto con destino a Brasil. Quienes escogen el coche como medio de transporte deberán cruzar por los pasos fronterizos, donde las autoridades de control migratorio y aduanero supervisan el cumplimiento de los requisitos vigentes para el egreso de vehículos particulares por vía terrestre.
Los documentos esenciales para viajar a Brasil en auto
Tanto para quienes conocen la ruta de memoria como para quienes se animan a conducir porque así los números cierran mejor, es necesario chequear que se cuente con todos los papeles que indica la ley. Uno de los requisitos es la presentación del documento de identidad o pasaporte original, vigente y en soporte físico. Los funcionarios de frontera rechazan las versiones digitales de las identificaciones personales. Los conductores requieren la licencia de conducir con la categoría adecuada para el rodado y el título de propiedad del automotor.
La reglamentación también demanda el Seguro de Responsabilidad Civil Internacional, conocido como Carta Verde, contratado en el país de registro del vehículo. Este comprobante debe poseer vigencia dentro del territorio del Mercosur. El rodado también precisa las placas de identificación delantera y trasera en buen estado.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) y el grabado de dominio en los cristales integran la lista de obligaciones para circular por las rutas nacionales y extranjeras, indica un informe de La Nación.
El grabado de cristales sigue reglas precisas según el tipo de vehículo. Los rodados con seis o más cristales deben tener el número de dominio en el parabrisas, la luneta trasera y los vidrios laterales más grandes. Las unidades con menos de seis cristales requieren el grabado en la totalidad de los mismos. El plazo de permanencia en el exterior coincide con el tiempo otorgado por la Dirección Nacional de Migraciones al titular o a la persona autorizada.
¿Qué sucede con la Cédula Azul?
Los vehículos registrados en los Estados miembros del Mercosur operan bajo normas específicas de circulación. El conductor debe residir en el país de registro de la unidad. El cónyuge y los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad poseen el permiso para manejar el coche sin una autorización expresa del titular. Esta excepción aplica siempre que el viaje ocurra en calidad de turista y el vínculo familiar conste en la documentación pertinente.
Si una tercera persona ajena al grupo familiar conduce el vehículo, requiere la Cédula Azul a su nombre. Otra opción válida es un poder otorgado ante escribano público para manejar y egresar el rodado del país. En este último caso, el conductor debe exhibir la cédula verde para acreditar la titularidad del vehículo, sin importar si la misma venció. Los vehículos de alquiler sustituyen estos papeles por la Autorización para Circulación en el Mercosur (ACM) emitida por la empresa.
El QR que facilita el paso a Brasil
El paso por migraciones es otro punto clave del viaje. Las autoridades brasileñas recuerdan que todo viajero debe cumplir con el registro de ingreso y salida del país. Para agilizar ese trámite, existe la posibilidad de completar previamente un formulario online de la Policía Federal de Brasil, que genera un código QR.