Bono para empleadas domésticas: de cuánto es y quiénes lo cobran en enero de 2026

Durante el primer mes de 2026, el personal doméstico recibirá una nueva suma no remunerativa, además de un ajuste salarial

Hace 2 Hs

Desde enero de 2026 entrarán en vigencia nuevas escalas salariales para el personal de casas particulares, de acuerdo con la actualización establecida por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). La medida incluye, además, el cobro de un bono no remunerativo, luego de los pagos efectuados en noviembre y diciembre de 2025.

Según lo resuelto por la CNTCP, el aumento será escalonado y se sumará un adicional no remunerativo de $14.000 mensuales durante tres meses, hasta enero inclusive, para quienes trabajen más de 16 horas semanales. En el caso de las jornadas de entre 12 y 16 horas, el monto será de $9.000, mientras que quienes tengan una carga horaria inferior a 12 horas semanales recibirán $6.000.

Cuánto cobrarán las empleadas domésticas en enero 2026

Desde el primer mes de 2026, el personal de casas particulares contará con nuevos valores salariales, según la categoría, la modalidad de trabajo y la cantidad de horas semanales.

En la escala más alta, los supervisores percibirán $3.895,56 por hora si trabajan con retiro y $4.254,05 sin retiro, mientras que el salario mensual será de $485.961,09 y $539.711,97, según corresponda. Esta categoría comprende a quienes tienen la responsabilidad de coordinar y supervisar a otros empleados en domicilios particulares o comercios.

El personal especializado, dedicado a tareas como cocina u otras funciones específicas, recibirá $3.696,15 por hora con retiro y $4.039,45 por hora sin retiro, con un salario mensual de $452.478,51 y $502.101,03, respectivamente, de acuerdo a la información oficial.

Para los caseros, que residen en el lugar donde prestan servicios y se ocupan del mantenimiento y la custodia de propiedades urbanas o rurales, el valor de la hora trabajada será de $3.494,25 y el mensual de $441.806,54.

El personal encargado de la asistencia y el cuidado de personas, como adultos mayores, niños o personas con discapacidad, tendrá una remuneración de $3.494,25 por hora y $441.806,54 por mes en la modalidad con retiro, y de $3.894,43 la hora y $490.745,56 mensuales sin retiro.

En la franja de tareas generales, que incluye limpieza, cocina, mantenimiento y otras labores domésticas, la hora con retiro se abonará a $3.250,10, con un sueldo mensual de $398.722,14. Quienes trabajen sin retiro percibirán $3.494,25 por hora y $441.806,54 al mes.

Bono para empleadas domésticas: de cuánto es

Empleados que trabajan más de 16 horas semanales: $14.000

Empleados que cumplen entre 12 y 16 horas semanales: $9.000 mensuales

Empleados que prestan servicio menos de 12 horas semanales: $6.000 mensuales

