Bono para empleadas domésticas: de cuánto es y quiénes lo cobran en enero de 2026

Según lo resuelto por la CNTCP, el aumento será escalonado y se sumará un adicional no remunerativo de $14.000 mensuales durante tres meses, hasta enero inclusive, para quienes trabajen más de 16 horas semanales. En el caso de las jornadas de entre 12 y 16 horas, el monto será de $9.000, mientras que quienes tengan una carga horaria inferior a 12 horas semanales recibirán $6.000.