Salarios por sectores: subas dispares y pago de bonos para compensar las pérdidas

La dinámica salarial volvió a mostrar contrastes en octubre pasado. El Índice de Salarios del Indec registró una suba del 2,5%, apenas superior a la inflación del mes (2,3%), lo que implicó una mejora real mínima de los ingresos, explicada exclusivamente por el avance del sector informal. En contraste, los salarios del sector registrado aumentaron 2% y quedaron por debajo del alza de precios.