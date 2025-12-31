Salarios por sectores: subas dispares y pago de bonos para compensar las pérdidas

La dinámica salarial volvió a mostrar contrastes en octubre pasado. El Índice de Salarios del Indec registró una suba del 2,5%, apenas superior a la inflación del mes (2,3%), lo que implicó una mejora real mínima de los ingresos, explicada exclusivamente por el avance del sector informal. En contraste, los salarios del sector registrado aumentaron 2% y quedaron por debajo del alza de precios.
La evolución de los ingresos continúa marcada por fuertes desigualdades entre sectores, en un escenario donde los salarios enfrentan tensiones frente a la reciente aceleración inflacionaria. El informe oficial de octubre, pese a su rezago, vuelve a exponer la heterogeneidad del mercado laboral.
Un relevamiento más reciente de C-P Consultora, dirigido por Federico Pastrana, señala que en noviembre los salarios de convenio mostraron una aceleración nominal por primera vez en seis meses, aunque sin lograr superar al IPC. La pérdida acumulada frente a la inflación impulsó renegociaciones por encima de la pauta oficial, pero, en promedio, los salarios volvieron a perder poder adquisitivo por quinto mes consecutivo.
Con distintas intensidades, los indicadores salariales del sector privado -SIPA, Índice de Salarios y convenios colectivos- reflejan caídas reales en los últimos meses, consolidando una contracción respecto de comienzos de 2025, parcialmente compensada con bonos.
Los empleados públicos y las trabajadoras de casas particulares figuran entre los sectores más rezagados en términos reales. En ese marco, se detallan a continuación los aumentos salariales confirmados para el primer mes de 2026, sector por sector, consignó el diario "Ámbito".
- Sanidad
La organización sindical Fatsa acordó con la cámara Adecra y otras cámaras que en enero se mantengan los salarios vigentes de diciembre para el CCT 122/75. El básico más alto corresponde a profesionales bioquímicos, nutricionistas, farmacéuticos y kinesiólogos ($1.285.242,29), y el más bajo al cadete administrativo ($864.022,72). Además, se paga una suma no remunerativa mensual de $66.000.
- Farmacéuticos
Según el CCT 659/13, los cadetes perciben un básico de $1.053.523,88 y los farmacéuticos $1.598.222,54. Las sumas no remunerativas van de $94.629,63 a $143.555,56 según categoría.
- Construcción
En diciembre se aplica un aumento del 1,3% acumulativo sobre los salarios, junto con una suma no remunerativa de entre $83.200 y $103.000. En Zona A, los básicos por hora quedan en $5.268 para oficial especializado, $4.506 para oficial, $4.164 para medio oficial y $3.833 para ayudante. El sereno percibe $696.321 mensuales.
- Bancarios
Los salarios se actualizan en diciembre según la inflación (2,5%), llevando el salario básico inicial por encima de los $2 millones.
- Estatales
Los estatales nacionales reciben un aumento del 2% y un bono de $50.000. En la provincia de Buenos Aires, la paritaria se retomará en enero, mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no habrá incrementos este mes.
- Camioneros
El acuerdo establece una suma fija no remunerativa de $35.000 y la incorporación de $31.000 al básico, lo que implica un aumento adicional del 3,5%, que se suma al ajuste automático mensual del 1%.
- Empleadas domésticas
Desde enero, se incorpora al básico un bono de hasta $14.000. Para la quinta categoría, el salario mínimo pasa a $3.250,10 por hora y $398.722,14 mensuales con retiro, y a $3.494,25 por hora y $441.806,54 sin retiro. Se mantienen los adicionales por antigüedad y zona desfavorable.
- Alimentación
FTIA acordó un incremento del 2,5% sobre las escalas vigentes, que se cobra en enero y es no remunerativo, con impacto en todos los conceptos salariales.
- Mecánicos
Las sumas no remunerativas abonadas en octubre y noviembre, de entre $39.781,71 y $79.562,25, se incorporan este mes a los salarios básicos.
- Empleados de comercio
Los mercantiles cobran un extra de $60.000 y mantienen vigente la suma fija no remunerativa de $40.000 hasta marzo de 2026, totalizando $100.000 en conceptos no remunerativos.
- Trabajadores del seguro
Se aplica en diciembre un aumento del 4% sobre los salarios básicos, con impacto en todos los adicionales del convenio.
- Hoteleros y gastronómicos
Uthgra fijó escalas hasta abril de 2026. La cuarta categoría tiene un básico desde $906.993, una suma no remunerativa mínima de $36.606 y una gratificación estacional de $30.000, pagadera en diciembre y marzo.
- Plásticos
Uoyep acordó un aumento del 4,1% sobre los básicos y una suma no remunerativa de $30.000, tras un esquema previo de subas mensuales del 1%.
- Clubes deportivos
Utedyc pactó un aumento del 3% para clubes de campo y del 2,25% para mutuales, calculados sobre la base salarial de octubre de 2025.
- Industria del cuero
Se acordaron sumas no remunerativas mensuales de $60.000 para personal mensualizado, un aumento de básicos y un premio por productividad del 2%. El adicional por presentismo asciende a $2.250.
- Trabajadores rurales
El salario básico del peón general se fija en $978.908,17 y se actualizan los topes indemnizatorios a $3.119.399,37.
- Carga y descarga
La categoría 4 de Operario percibe un mínimo de $1.138.421 y la categoría 1 de Conductor $1.452.193. La segunda cuota no remunerativa ya fue incorporada al básico.
- Pasteleros
Se aplica un aumento del 4,37% en los básicos y una asignación no remunerativa del 2,22% para todas las categorías.
- Mineros
AOMA acordó un aumento del 1,8% sobre los básicos. Los jornalizados parten de $48.713,03 y los mensualizados desde $1.154.601,48, con adicionales por antigüedad y zona.
- Petroleros
El sector gas recibe un aumento del 1,92% y un adicional no remunerativo del 3% en los haberes de diciembre.
- Químicos
Se aplica un incremento ajustado por el IPC de julio, agosto y septiembre de 2025 y un aumento adicional del 6,1% para operarios. También se paga una gratificación extraordinaria no remunerativa.
- Estacioneros
Se abona una gratificación no remunerativa por única vez de $21.000, que se incorporará al básico desde enero.
- Telefónicos
Consitel acordó un aumento del 2,30%. En actividad móvil impacta íntegramente en el básico, mientras que en actividad fija se distribuye entre básico, adicional especial y viático convencional.
- Metalúrgicos
La UOM pactó un aumento remunerativo del 4,2% y una suma fija no remunerativa de $15.000. Desde enero de 2026, el Ingreso Mínimo Global de Referencia será de $1.004.438.
- Maestranza
El acuerdo contempla un aumento del 3,27%. Un oficial jornada completa percibe un salario bruto de $901.895.
- Encargados de edificios
Se incorpora una suma mensual de $50.000. Los básicos para encargados permanentes sin vivienda van de $918.719 a $1.102.462, según categoría, más adicionales.
- Vidrio
Seivara cerró un aumento salarial del 2,5% para este mes.
- Carne
La paritaria del sector frigorífico incluye un aumento del 2% y una suma fija de $20.000 por presentismo, vigente hasta febrero.