De qué murió Pablo Lago, el reconocido guionista y autor de éxitos de la televisión

Pablo Lago, autor de ficciones, ganador del premio Martín Fierro y nominado al Emmy Internacional, murió en Mar del Plata a los 56 años. El comunicado emitido por Argentores este viernes lamentó la pérdida y se solidarizó con su familia, amigos y su pareja Susana Cardozo.
El experimentado guionista de televisión y cine dejó una huella cultural enorme. La noticia, difundida por la sociedad de autores, sacudió tanto a quienes compartieron con él como a quienes se sintieron acompañados por sus historias.
“Con profundo pesar despedimos a nuestro socio Pablo Lago, destacado guionista de cine y televisión, fallecido en la ciudad de Mar del Plata. Enviamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amigos y, muy especialmente, a su compañera de vida y de escritura, Susana Cardozo”, expresa el comunicado oficial de Argentores.
¿De qué murió Pablo Lago?
De acuerdo con lo trascendido por el medio La Nación, la muerte de Lago se produjo debido a una insuficiencia cardíaca a la edad de 56 años. Según se indicó, se encontraba en la ciudad balnearia cuando sufrió un infarto múltiple.
Autor de múltiples obras, muchas de ellas quedaron grabadas en la memoria de los espectadores, quienes encontraron consuelo en su trabajo. “Con una trayectoria de más de dos décadas, Lago construyó un legado de ficciones que calaron hondo en el público y la crítica. Su versatilidad le permitió transitar con éxito tanto el drama como la comedia. Fue coautor de ciclos inolvidables como Locas de amor, Tratame bien y Lalola”, continuó el comunicado de Argentores.
“Su excelencia profesional fue reconocida en múltiples ocasiones por sus pares y por la industria. A lo largo de su carrera fue galardonado con el Premio Argentores, el Martín Fierro, Fund TV y el Premio Clarín, además de haber alcanzado proyección global con una nominación al Emmy Internacional por su trabajo en Familia en venta”, sintetizaron desde la Sociedad General de Autores de la Argentina.
Los trabajos más destacados del dramaturgo
Son muchos los trabajos que resonaron entre el público. Entre los más destacados del guionista en la televisión se encuentran La Leona (Telefe, 2016); Familia en venta (Fox/MundoFox, 2014); Mentes en shock (Fox, 2011); Media Falta (Polka/ Artear, 2005) e Hospital público (Flehner Films/ América TV, 2003).
Para el cine, Lago escribió los guiones de Desbordar, Gigantes de Valdés, Agua, High School Musical: El desafío, y los largometrajes de animación Los Pintín al rescate y Teo, cazador intergaláctico. En teatro logró estrenar su drama, Cánser (2017).