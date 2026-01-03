De qué murió Pablo Lago, el reconocido guionista y autor de éxitos de la televisión

Autor de múltiples obras, muchas de ellas quedaron grabadas en la memoria de los espectadores, quienes encontraron consuelo en su trabajo. “Con una trayectoria de más de dos décadas, Lago construyó un legado de ficciones que calaron hondo en el público y la crítica. Su versatilidad le permitió transitar con éxito tanto el drama como la comedia. Fue coautor de ciclos inolvidables como Locas de amor, Tratame bien y Lalola”, continuó el comunicado de Argentores.