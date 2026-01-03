Michelo ratificó su apoyo a Nicolás Maduro tras la captura: qué dijo el influencer salteño

Michelo respaldó a Nicolás Maduro tras su captura

Esta mañana, tras conocerse los ataques de Estados Unidos a Venezuela y la posterior captura y secuestro de Maduro, Michelo volvió a manifestarse por los medios por los que sabe hacerlo. En su cuenta de Instagram compartió un video cantando su propia canción en apoyo a Venezuela y en respaldo a su libertad. En dos horas la publicación superó los 12.000 “Me gusta” y los 3.200 comentarios.