Michelo ratificó su apoyo a Nicolás Maduro tras la captura: qué dijo el influencer salteño

En su cuenta de Instagram, Michelo tiene más de 426.000 seguidores y sus contenidos suelen generar una gran repercusión.

Michelo fue duramente criticado por defender el régimen bolivariano. Michelo fue duramente criticado por defender el régimen bolivariano. Foto: Insagram/michelopicante
Por Milagro Corbalán Hace 34 Min

Aunque su popularidad nació en las redes sociales gracias a los challenges que hacía en TikTok, el influencer Michelo rápidamente se enmarcó en el área de la militancia política activa. Desde hace algunos años, empezó a ser reconocido por ser el influencer argentino que defendió a Nicolás Maduro. Tras la captura del mandatario venezolano por parte del gobierno estadounidense, Diego Omar Suárez –verdadero nombre del influencer– compartió un nuevo video en apoyo a la comunidad bolivariana.

Suárez llegó a tener contacto y crear contenido junto a Nicolás Maduro. Las imágenes que se popularizaron hace meses mostraron al salteño y al jefe de Estado capturado por Donald Trump bailando juntos una canción que el propio Michelo creó. “Venezuela no es como te dicen las redes. Aquí hay mucha paz y un pueblo muy alegre”, dice la letra de la composición del militante salteño.

Michelo respaldó a Nicolás Maduro tras su captura

Esta mañana, tras conocerse los ataques de Estados Unidos a Venezuela y la posterior captura y secuestro de Maduro, Michelo volvió a manifestarse por los medios por los que sabe hacerlo. En su cuenta de Instagram compartió un video cantando su propia canción en apoyo a Venezuela y en respaldo a su libertad. En dos horas la publicación superó los 12.000 “Me gusta” y los 3.200 comentarios.

Vestido con una campera con los colores de la bandera venezolana y con una bandera en el fondo de su set, Michelo cantó una nueva canción de su autoría. “El pueblo unido jamás será vencido; latinos unidos, jamás serán vencidos”, dice la composición en sus primeros versos. Con gestos de arenga y una postura que demuestra resistencia, Michelo se manifestó en contra del gobierno de Donald Trump.

Incluso en su canción mencionó directamente al primer mandatario estadounidense. “Venezuela no es tu tierra, Donald Trump. El petróleo de aquí no te lo llevarás. Nosotros queremos peace forever y ustedes quieren guerra e invasión. No queremos su sangre derramar, pero si invaden nuestra patria, se van a estrellar”, siguió cantando.

Por último, cerró con: “Sus bombas no podrán con los hijos de Bolívar, colonos invasores. Defenderemos Latinoamérica”. En los comentarios que recibió –@michelo2.0– los bandos quedaron bien marcados. De un lado se ubicaron quienes lo criticaron y hasta lo amenazaron para que no apareciera en Salta y, del otro, quienes defendieron la libertad de Venezuela.

