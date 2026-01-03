Control de tránsito: ¿cuál es la pregunta que nunca tenés que responder?

Para que un tercero pueda manejar tu vehículo en 2025, ya no es necesaria la cédula azul. Ahora, la cédula verde es el único documento requerido para circular y puede presentarse tanto en formato físico como digital. Además, no posee fecha de vencimiento mientras no se modifique la titularidad del vehículo, según establece la Disposición 29/2024 publicada en el Boletín Oficial.