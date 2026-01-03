Cómo funciona el sitio para gestionar subsidios energéticos

El nuevo esquema energético comenzará a observarse desde este mismo mes, con la redefinición del acceso a los subsidios y la determinación de quiénes deberán afrontar el costo total. El cambio responde a la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 943/2025, que creó el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y unificó los criterios de asistencia para electricidad, gas natural, gas propano por redes y garrafas de gas licuado de petróleo de 10 kilos. La normativa dispuso una reorganización integral del sistema vigente y dejó sin efecto los mecanismos anteriores. Desde ahora, el esquema distingue únicamente entre hogares con subsidio y hogares sin subsidio, en función de los ingresos, el patrimonio y la condición socioeconómica. Quienes cumplen con los requisitos acceden a una bonificación directa sobre el valor de la energía, mientras que el resto abona el costo pleno del servicio, consigna Infobae.com.