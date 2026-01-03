Cómo funciona el sitio para gestionar subsidios energéticos

El nuevo esquema energético comenzará a observarse desde este mismo mes, con la redefinición del acceso a los subsidios y la determinación de quiénes deberán afrontar el costo total. El cambio responde a la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 943/2025, que creó el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y unificó los criterios de asistencia para electricidad, gas natural, gas propano por redes y garrafas de gas licuado de petróleo de 10 kilos. La normativa dispuso una reorganización integral del sistema vigente y dejó sin efecto los mecanismos anteriores. Desde ahora, el esquema distingue únicamente entre hogares con subsidio y hogares sin subsidio, en función de los ingresos, el patrimonio y la condición socioeconómica. Quienes cumplen con los requisitos acceden a una bonificación directa sobre el valor de la energía, mientras que el resto abona el costo pleno del servicio, consigna Infobae.com.
En ese contexto, el Ministerio de Economía de la Nación lanzó una nueva web que permite a los usuarios acceder a toda la información vinculada al otorgamiento de subsidios energéticos: https://www.argentina.gob.ar/subsidios. En ella, los usuarios podrán consultar si reciben o no la asistencia, así como realizar reclamos si correspondiera.
Las personas que ya figuran en el antiguo Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no deben realizar nuevamente el procedimiento. Aquellos que utilizan garrafas o eran beneficiarios del anterior Programa Hogar necesitan inscribirse para acceder al subsidio bajo la nueva modalidad.
Quienes residan en algunas localidades específicas de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Mendoza, Misiones, Santa Fe, Santa Cruz Formosa y Chubut, tendrán que completar la inscripción al registro. Para ver la lista de ciudades, deberán acceder a la página oficial de la Secretaría de Energía. Lo mismo ocurrirá para los ciudadanos que percibían la Tarifa Social de Gas.
Algunas claves
El sitio web oficial cuenta con las tres opciones que se enumeran a continuación:
• Consultar si recibís el subsidio: la gestión se canaliza a través de la app Mi Argentina. Para ello, el usuario necesitará tener una cuenta, con su CUIL y una contraseña.
• Consultar la solicitud del subsidio: el sistema solicitará el número de gestión y del Documento Nacional de Identidad (DNI), así como el mail de la persona.
• Solicitar una revisión: este trámite está orientado a usuarios que consideran que se debe revisar y analizar nuevamente su situación particular respecto a su acceso al subsidio. En cuanto a los requisitos, deberá contar con el número de gestión de la solicitud original. Dicha información puede encontrarse en Mi Argentina o en el correo electrónico.
Para realizar trámites o consultas, la Secretaría de Energía de la Nación recomienda contar con la siguiente información:
• Número de medidor y número de Cliente, Servicio, Cuenta, Contrato o NIS, disponibles en la factura de energía eléctrica y gas por red.
• Último ejemplar del DNI vigente.
• Número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años.
• Una dirección de correo electrónico personal de uso frecuente.