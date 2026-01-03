CFK seguirá internada y a la espera de definiciones

Los abogados de la ex mandataria nacional, encabezados por Carlos Beraldi, presentaron una serie de pedidos ante el TOF 2 vinculados al régimen de prisión domiciliaria que cumple en su domicilio de la calle San José 1111. Entre las solicitudes se incluyen la ampliación del régimen de visitas, el retiro de la tobillera electrónica y la extensión del tiempo habilitado para el uso de la terraza del edificio. Estas presentaciones fueron rechazadas en una primera instancia.