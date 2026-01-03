CFK seguirá internada y a la espera de definiciones

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner permanece internada en el Sanatorio Otamendi, sin fecha de alta confirmada, mientras se mantiene a la expectativa de novedades judiciales vinculadas a su régimen de prisión domiciliaria en el marco de la feria judicial de enero.
La titular del Partido Justicialista nacional fue ingresada de urgencia el pasado 20 de diciembre y sometida a una intervención quirúrgica por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. Desde entonces, su evolución es monitoreada de manera permanente por el equipo médico. Según el último parte difundido por el sanatorio, la ex mandataria presenta una recuperación lenta, con complicaciones propias del postoperatorio, lo que motivó que continúe bajo tratamiento antibiótico endovenoso y con drenaje peritoneal.
“El cuadro evoluciona lentamente”, indicó el informe firmado por la directora médica del Sanatorio Otamendi, Marisa Lafranconi. Allí se precisó que Cristina Kirchner padece un íleo posoperatorio, una parálisis temporal del intestino frecuente tras cirugías abdominales. Esta condición provoca una detención del tránsito gastrointestinal y suele extender los tiempos de internación. Por ese motivo, los profesionales descartaron por el momento otorgar el alta médica, priorizando la estabilidad clínica de la paciente.
La ex presidenta permanece alojada en una habitación individual, donde pasó tanto la Navidad como Año Nuevo, acompañada por su círculo íntimo. Hasta el momento, no se informó una fecha estimada para su externación.
Cambios en el tribunal y pedidos de la defensa
En paralelo a la situación de salud, la defensa de Cristina Kirchner aguarda definiciones judiciales clave. Durante la feria de enero, el Tribunal Oral Federal N° 2 modificará su integración habitual, lo que podría abrir una nueva instancia de análisis. El tribunal está conformado de manera regular por los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos. Sin embargo, durante la feria, Barroetaveña y Hornos iniciarán su período de vacaciones anuales.
Los abogados de la ex mandataria nacional, encabezados por Carlos Beraldi, presentaron una serie de pedidos ante el TOF 2 vinculados al régimen de prisión domiciliaria que cumple en su domicilio de la calle San José 1111. Entre las solicitudes se incluyen la ampliación del régimen de visitas, el retiro de la tobillera electrónica y la extensión del tiempo habilitado para el uso de la terraza del edificio. Estas presentaciones fueron rechazadas en una primera instancia.
La defensa busca ahora que, durante la feria judicial, el tribunal reconsidere esas decisiones. El planteo se da luego de que se restringieran algunas condiciones de la domiciliaria tras una reunión de la ex presidenta con economistas del peronismo.