El Poder Ejecutivo reestructuró la SIDE por decreto y desató fuertes críticas de la oposición

Las críticas más duras llegaron desde sectores de la oposición. El exdiputado kirchnerista Leopoldo Moreau afirmó que el DNU “significa la creación de una policía secreta” y que “clausura la posibilidad de conducción civil de la inteligencia militar”. Además, recordó que es la segunda vez que el presidente Javier Milei modifica el sistema de inteligencia por decreto y denunció que “pasa descaradamente por encima de las facultades del Congreso”. “Obliga a toda la administración nacional y provincial a transformarse en delatores de la oposición política. Es un claro retroceso democrático”, sostuvo.