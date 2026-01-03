Secciones
Puro talento femenino: grandes voces y diferentes estilos que vuelven a la Capital Federal
La mujer tiene un espacio cada vez más creciente en la cartelera internacional. La rapera Doja Cat abrirá la temporada femenina internacional el domingo 8 de febrero en el porteño Movistar Arena, con su primer show solista en el “Ma Vie World Tour”.

Otra debutante en una actuación individual será la norteamericana Kali Uchis, que estará en el mismo lugar dos días después con los temas de su nuevo disco “Sincerely: P.S.”.

La francesa Zaz volverá al país el 26 de febrero, con un show en el Gran Rex a 15 años del éxito de “Je veux”.

El 12 de abril, la italiana Laura Paussini ocupará el escenario del Movistar Arena con su “Yo Canto World Tour”.

La cantautora chilena Mon Laferte se presentará el 21 de mayo -también en el Movistar Arena- con su nueva producción “Femme Fatale”, su álbum de estudio integrado por 14 canciones de su universo sonoro atravesado por lo poético, con elementos del pop alternativo, del jazz y de los boleros.

Ocho días más tarde, la mexicana Natalia Lafourcade llevará su “Cancionera Tour” al Teatro Gran Rex, con un recorrido por las mejores canciones de su carrera.

La española Rosalía irrumpió en 2023 en el Lollapalooza con su disco “Motomami”; ya consagrada y en otra instancia de su evolución artística, la cantante catalana estará el 1, 2, 4 y 6 de agosto en el Movistar Arena con su esperado “Lux Tour”.

